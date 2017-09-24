Участники Московского марафона съедят 4,5 тонны бананов и выпьют 36,4 тыс. литров воды

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МОСКВА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Организаторы Московского марафона 2017 года подготовили для его участников 36,4 тыс. литров воды, 4550 кг бананов и 3150 кг яблок. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете мероприятия.
Московский марафон является самым масштабным беговым мероприятием в России, в 2017 году на старт забега, который пройдет в воскресенье, выйдут более 30 тысяч любителей бега, из которых две тысячи - иностранцы.
"На дистанции расположено 13 пунктов питания, - отметил собеседник агентства. - Мы закупили 4550 килограммов бананов и 3150 кг - яблок, 36400 литров воды и 224 тысячи стаканчиков, 3 тысячи литров изотоника".
На дистанции будут работать 24 машины скорой помощи.