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Сборная Таджикистана выиграла чемпионат мира по футболу среди посольств

Спорт
24 сентября, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

В финальном матче сборная Таджикистана обыграла команду Колумбии

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Команда Таджикистана стала победителем первого неофициального чемпионата мира по футболу среди посольств, который прошел в Москве. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Игры турнира прошли на поле спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова. В финальном матче сборная Таджикистана обыграла команду Колумбии. Основное время встречи завершилось вничью - 2:2, а в серии пенальти точнее были представители Таджикистана (2:1). Сборная Министерства иностранных дел РФ заняла пятое место.

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Всего в турнире приняли участие 12 сборных: помимо команд Таджикистана, Колумбии и сборной МИД РФ, на турнире играли команды посольств Боливии, Китая, Ирака, Казахстана, Кувейта, Молдавии, Монголии, Испании, а также команда телекомпании "Мир".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что подобный турнир должен стать доброй традицией. "12 сборных приняли участие в чемпионате, что для нового турнира, проходящего в короткие временные рамки, очень хорошо, и главное, что в этих соревнованиях есть командный дух. Все прошло на отличном уровне, и есть задумка продолжать это и дальше, в следующем году постараемся провести такой чемпионат снова. Это пример того, как политика должна вмешиваться в спорт, начинание удалось", - отметила она.

"Идея родилась больше года назад, но в связи с рабочим графиком участников тогда турнир провести не удалось. Конечно, в преддверии чемпионата мира по футболу такие соревнования приобретают еще большую актуальность", - добавила она. "Выступление сборной России, конечно, не порадовало, но разбора полетов не будет. Такие результаты еще раз доказывают, что здесь нет домашнего судейства и, тем более, договорных матчей", - подчеркнула Захарова.

Турнир стартовал в субботу и завершится в воскресенье гала-матчем с участием лучших игроков чемпионата и почетных гостей мероприятия.

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