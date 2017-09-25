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Транспортная дирекция ЧМ-2018 уже зарезервировала 500 поездов для перевозки болельщиков

Спорт
25 сентября, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Ранее на рассмотрение Госдумы был внесен проект закона, который устанавливает право бесплатного проезда в дополнительных поездах к местам проведения матчей турнира для аккредитованных журналистов

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Для перевозки болельщиков во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в России на данный момент зарезервировано 500 поездов. Об этом журналистам заявил генеральный директор АНО "Транспортная дирекция - 2018" Кирилл Поляков.

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"На Кубке конфедераций у нас было использовано 362 поезда, а на чемпионат мира уже зарезервировано 500 поездов в 11 городах. Мы договорились с Министерством связи о том, что вместе с получением Fan ID (паспорта болельщика - прим. ТАСС) болельщик сразу может подать заявку на бесплатный проезд, - рассказал Поляков. - Планы перевозок в регионах должны быть актуализированы до конца года, все пройдет не хуже, чем на Кубке конфедераций. Мы учтем все замечания со стороны ФИФА: унификация знаков в регионах, оргкомитет сейчас разрабатывает эти знаки для чемпионата мира, работа по предотвращению пересечения транспортных потоков и многое другое".

Сенатор Андрей Кутепов 19 сентября внес на рассмотрение Госдумы проект закона, который устанавливает право бесплатного проезда в дополнительных поездах к местам проведения матчей чемпионата мира - 2018 для аккредитованных журналистов. По его словам, законопроект может быть принят в ближайшее время.

"Мы придали официальный статус лицам, которые осуществляют информационное обеспечение чемпионата мира, они смогут бесплатно передвигаться на транспорте, такого не было нигде. Надеемся, что в текущую сессию данная поправка будет принята", - заявил он.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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