Жуков: оснований говорить, что Олимпиада-2018 не состоится, нет

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Оснований говорить о том, что зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане не состоятся, нет. Об этом журналистам заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Ранее министр спорта Франции Лора Флессель и глава НОК Австрии Карл Стосс заявили, что команды их стран могут не приехать на Игры-2018, если спортсменам не будет гарантирована безопасность, но позднее оба смягчили свои позиции. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на обеспечение безопасности сборной России во время Игр-2018, а представители Китая и США сообищли, что их делегации не намерены отказываться от поездки в Пхенчхан.

"Нет оснований говорить, что Олимпийские игры не состоятся. Я был в Лиме (на сессии Международного олимпийского комитета - прим. ТАСС) и никто вопросов не выдвигал, не задавал. Нет смысла обсуждать, что Олимпийские игры не состоятся", - заявил Жуков.

В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. СБ ООН 12 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание. Однако в Пхеньяне резолюции и заявления Совбеза не признают, ссылаясь на право укреплять обороноспособность на фоне агрессивной политики Вашингтона.

Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля.