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Глава НОК Южной Кореи уверен, что ни одна из стран не откажется от участия в Играх-2018

Спорт
25 сентября, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Ли Ки Хын добавил, что правительство Южной Кореи тесно сотрудничает с ООН и Международным олимпийским комитетом в целях обеспечения безопасности Олимпийских игр

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ТАСС, 25 сентября. Напряженная ситуация на Корейском полуострове не вынудит страны отказаться от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Такое мнение высказал президент Национального олимпийского комитета (НОК) Южной Кореи Ли Ки Хын, слова которого приводит Yonhap News Agency.

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Ранее министр спорта Франции Лора Флессель и глава НОК Австрии Карл Стосс заявили, что команды их стран могут не приехать на Игры-2018, если спортсменам не будет гарантирована безопасность, но позднее оба смягчили свои позиции. В свою очередь, представители Китая и США заявили, что их делегации не намерены отказываться от поездки в Пхенчхан.

"Я знаю, что некоторые люди обеспокоены ситуацией с КНДР, но они не говорили, что не будут участвовать в Олимпиаде, - сказал Ли Ки Хын. - Я думаю, что все приедут".

Он добавил, что правительство Южной Кореи тесно сотрудничает с ООН и Международным олимпийским комитетом в целях обеспечения безопасности Олимпийских игр.

В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. СБ ООН 12 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание. Однако в Пхеньяне резолюции и заявления Совбеза не признают, ссылаясь на право укреплять обороноспособность на фоне агрессивной политики Вашингтона.

Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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