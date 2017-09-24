Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: американское ТВ не будет показывать игры НХЛ во время Олимпиады-2018

Спорт
24 сентября, 12:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

Решение руководства телеканала NBC может быть связано с тем, что отказ лиги отпускать игроков на ОИ лишил телекомпанию хоккейного турнира с участием лучших игроков мира

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/JUSTIN LANE

ТАСС, 24 сентября. Американский телеканал NBC, владеющий правами на показ матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ), не будет транслировать игры лиги с 7 по 26 февраля 2018 года, когда будет проходить зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает газета New York Post.

Смотрите также

Тимченко: НХЛ ставит свои финансовые показатели выше олимпийских результатов

Сборная США планирует принять участие в ОИ-2018 в Пхенчхане

Фазель: участие сборной Южной Кореи поднимет интерес зрителей к хоккейному турниру ОИ-2018

Фазель: IIHF не видит оснований не допускать сборные России по хоккею на ОИ-2018

В апреле НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на время олимпийского хоккейного турнира, что не позволит игрокам сыграть на Олимпиаде. Позднее Международная федерация хоккея (IIHF) уведомила лигу, что не допустит игроков с контрактами до Игр-2018. Игроки НХЛ принимали участие в Олимпиадах с 1998 года, лига делала специальную паузу на время турнира.

В предварительном расписании трансляций телеканала, которое было опубликовано в июле, в промежуток с 7 по 26 февраля не значилось никаких матчей НХЛ. Предполагалось, что NBC позднее включит матчи в сетку эфира, так как это является обычной практикой. Вице-президент NBC Sports Group Крис Макклоски подтвердил, что соглашение с лигой позволяет телекомпании менять сетку эфира и добавлять игры по ходу сезона. "Но на данный момент никаких изменений не предвидится", - заявил он.

Как сообщает издание, в течение последних двух недель прошла встреча, в ходе которой было решено, что NBC не будет показывать игры НХЛ во время Олимпиады в Южной Корее. Остается неясным, когда именно об этом уведомили руководство НХЛ. Газета отмечает, что такое решение NBC может быть связано с тем, что отказ лиги отпускать игроков на Олимпиаду лишил телекомпанию одного из самых рейтинговых событий Игр - хоккейного турнира с участием лучших игроков мира.

NBC владеет эксклюзивными правами на показ Олимпийских игр на территории США. В 2011 году телекомпания выкупила права на трансляции четырех Игр в период с 2014 по 2020 год за рекордные $4,38 млрд, в 2014-м - на показ шести Олимпиад с 2021 до 2032 год за еще более крупную сумму ($7,65 млрд).

В прошлом году с 7 по 26 февраля NBC и NBCSN (спортивный кабельный телеканал, принадлежащий телекомпании) показали в сумме 20 матчей НХЛ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018 НХЛ не допустила игроков на Олимпиаду
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Игроки ЦСКА Витиньо (слева) и "Динамо" Самба Соу
8
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны РФ: спецназ США беспрепятственно пропускает через позиции ИГ отряды СДС
2
Лавров: срезать "жирок" ООН надо, но нельзя задеть живой организм
3
Лавров: США не ударят по КНДР, поскольку у Пхеньяна есть ядерное оружие
4
Лавров: РФ не будет заставлять Запад обсуждать идею размещения миссии ОБСЕ в Донбассе
5
Без конкуренции: кубинец Дортикос нокаутировал россиянина Кудряшова
6
Лавров: РФ не будет затягивать с обращением в суд из-за отбора ее дипсобственности в США
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама