СМИ: американское ТВ не будет показывать игры НХЛ во время Олимпиады-2018

ТАСС, 24 сентября. Американский телеканал NBC, владеющий правами на показ матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ), не будет транслировать игры лиги с 7 по 26 февраля 2018 года, когда будет проходить зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает газета New York Post.

В апреле НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на время олимпийского хоккейного турнира, что не позволит игрокам сыграть на Олимпиаде. Позднее Международная федерация хоккея (IIHF) уведомила лигу, что не допустит игроков с контрактами до Игр-2018. Игроки НХЛ принимали участие в Олимпиадах с 1998 года, лига делала специальную паузу на время турнира.

В предварительном расписании трансляций телеканала, которое было опубликовано в июле, в промежуток с 7 по 26 февраля не значилось никаких матчей НХЛ. Предполагалось, что NBC позднее включит матчи в сетку эфира, так как это является обычной практикой. Вице-президент NBC Sports Group Крис Макклоски подтвердил, что соглашение с лигой позволяет телекомпании менять сетку эфира и добавлять игры по ходу сезона. "Но на данный момент никаких изменений не предвидится", - заявил он.

Как сообщает издание, в течение последних двух недель прошла встреча, в ходе которой было решено, что NBC не будет показывать игры НХЛ во время Олимпиады в Южной Корее. Остается неясным, когда именно об этом уведомили руководство НХЛ. Газета отмечает, что такое решение NBC может быть связано с тем, что отказ лиги отпускать игроков на Олимпиаду лишил телекомпанию одного из самых рейтинговых событий Игр - хоккейного турнира с участием лучших игроков мира.

NBC владеет эксклюзивными правами на показ Олимпийских игр на территории США. В 2011 году телекомпания выкупила права на трансляции четырех Игр в период с 2014 по 2020 год за рекордные $4,38 млрд, в 2014-м - на показ шести Олимпиад с 2021 до 2032 год за еще более крупную сумму ($7,65 млрд).

В прошлом году с 7 по 26 февраля NBC и NBCSN (спортивный кабельный телеканал, принадлежащий телекомпании) показали в сумме 20 матчей НХЛ.