Укладка газона на тренировочной базе ЧМ-2018 в Астрахани начнется в октябре

Новые ограничения на въезд в СШАМеждународная панорама 25 сентября, 17:05
Российские волейболистки обыграли команду Болгарии и вышли в четвертьфинал ЧЕСпорт 25 сентября, 16:54
Рябков: гибель российского генерала в Сирии стала следствием двуличия политики СШАПолитика 25 сентября, 16:45
Чемпионы мира легкоатлеты Ласицкене и Шубенков досрочно получили звания старший лейтенантСпорт 25 сентября, 16:37
Финальное заседание 72-й сессии Генассамблеи ООН. ВидеотрансляцияМеждународная панорама 25 сентября, 16:16
Аронян сыграл вничью с Дин Лижэнем в третьей партии финала Кубка мира по шахматамСпорт 25 сентября, 16:15
Заседание экспертного совета Минспорта РФ по бобслею и скелетону состоится 26 сентябряСпорт 25 сентября, 16:06
Жуков: оснований говорить, что Олимпиада-2018 не состоится, нетСпорт 25 сентября, 16:05
В Сбербанке прогнозируют появление роботов-гуманоидов через 10-15 летЭкономика и бизнес 25 сентября, 16:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АСТРАХАНЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Укладка газона на муниципальном стадионе "Астрахань", который станет одной из тренировочных баз для команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года в России, начнется в начале октября. В конце месяца обновленное поле планируют презентовать представителям Международной федерации футбола (ФИФА), сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора Астраханской области.
"По информации подрядной организации "Электроспецмонтаж", на стадионе выполнены все демонтажные работы, установлены мачты для освещения, сейчас идет монтаж корпуса зрительских трибун. А с 10 октября планируется приступить к укладке газона и уходу за ним, чтобы в конце октября презентовать его представителям ФИФА", - уточнили в пресс-службе.
Там же отметили, что с работами на стадионе "Астрахань" ознакомился губернатор области Александр Жилкин. Он подчеркнул, что сдача обновленного стадиона должна быть произведена в срок, не позднее 30 декабря. "Вы должны сдать объект в срок. Если понадобится, продлевайте рабочий день, пока позволяет погода. Но объект должен быть сдан вовремя", - поставил задачу Жилкин.
Муниципальный стадион "Астрахань", рассчитанный на 1500 зрителей, ранее был включен в список тренировочных баз для команд-участниц ЧМ-2018 и в июне прошлого года был закрыт на реконструкцию. Планируется, что здесь будут полностью переоборудованы трибуны, места для расположения команд и представителей прессы, административный корпус. На стадионе также появится новое поле, соответствующее мировым стандартам. Кроме стадиона "Астрахань", в регионе тренировочной базой для участников ЧМ-2018 также станет стадион "Центральный".
Матчи ЧМ-2018 состоятся с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.