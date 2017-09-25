Укладка газона на тренировочной базе ЧМ-2018 в Астрахани начнется в октябре

АСТРАХАНЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Укладка газона на муниципальном стадионе "Астрахань", который станет одной из тренировочных баз для команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года в России, начнется в начале октября. В конце месяца обновленное поле планируют презентовать представителям Международной федерации футбола (ФИФА), сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора Астраханской области.

"По информации подрядной организации "Электроспецмонтаж", на стадионе выполнены все демонтажные работы, установлены мачты для освещения, сейчас идет монтаж корпуса зрительских трибун. А с 10 октября планируется приступить к укладке газона и уходу за ним, чтобы в конце октября презентовать его представителям ФИФА", - уточнили в пресс-службе.

Там же отметили, что с работами на стадионе "Астрахань" ознакомился губернатор области Александр Жилкин. Он подчеркнул, что сдача обновленного стадиона должна быть произведена в срок, не позднее 30 декабря. "Вы должны сдать объект в срок. Если понадобится, продлевайте рабочий день, пока позволяет погода. Но объект должен быть сдан вовремя", - поставил задачу Жилкин.

Муниципальный стадион "Астрахань", рассчитанный на 1500 зрителей, ранее был включен в список тренировочных баз для команд-участниц ЧМ-2018 и в июне прошлого года был закрыт на реконструкцию. Планируется, что здесь будут полностью переоборудованы трибуны, места для расположения команд и представителей прессы, административный корпус. На стадионе также появится новое поле, соответствующее мировым стандартам. Кроме стадиона "Астрахань", в регионе тренировочной базой для участников ЧМ-2018 также станет стадион "Центральный".

Матчи ЧМ-2018 состоятся с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.