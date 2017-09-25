Российские волейболистки обыграли команду Болгарии и вышли в четвертьфинал ЧЕ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России обыграла команду Болгарии в заключительном третьем матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу, который проходит в Грузии и Азербайджане. Встреча группы С прошла в Баку и завершилась со счетом 3-2 в пользу российской команды.

Сборная России заняла первое место в группе и напрямую вышла в четвертьфинал турнира. Россиянки ранее победили украинок и турецких спортсменок.

Болгарские волейболистки заняли второе место в группе и сыграют в дополнительном матче плей-офф с командой, которая займет третье место в группе А, то есть со сборной Польши или немками.

Соперницы россиянок по четвертьфиналу определятся позднее.

Женская сборная России шесть раз выигрывала чемпионат Европы. На двух последних европейских первенствах россиянки занимали первое место (2013, 2015). Чемпионат Европы завершится 1 октября.