Экспертный совет Минспорта удовлетворен подготовкой саночников к олимпийскому сезону

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Экспертный совет Минспорта удовлетворен подготовкой саночников к олимпийскому сезонуСпорт 25 сентября, 17:33
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МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Экспертный совет Министерства спорта РФ удовлетворен тем, как сборная России по санному спорту готовится к олимпийскому сезону. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Альберт Демченко.
25 сентября состоялось заседание экспертного совета Министерства спорта РФ, на котором обсуждались вопросы подготовки саночников к олимпийскому сезону.
"Экспертный совет прошел в рабочем режиме, на нем были заслушаны отчеты главного тренера, старших тренеров, медицинского штаба команды, - заметил Демченко. - Проанализировали заключительный этап подготовки к Олимпийским играм, дали ответы на целый ряд вопросов. Никаких нареканий по подготовке к Пхенчхану к нам не предъявлено, так как мы руководствуемся не один год планом, который дает результат".
"Наблюдается динамика роста подготовки спортсменов по сравнению с прошлыми сезонами, в стартовом разгоне наши саночники тоже выглядят лучше, чем раньше. Все воспринято очень хорошо", - сказал главный тренер.
Демченко сообщил, что 27 сентября команда начнет ледовую подготовку на олимпийской трассе в Сочи. "До 12 октября будем работать там. В конце октября в Пхенчхане пройдет предолимпийская тренировочная неделя, куда поедет вся команда: по пять мужчин и женщин, выступающих на санях- одиночках и четыре экипажа саней-двоек", - заключил собеседник агентства.
Главным стартами сезона-2017/18 станет олимпийский турнир cаночников, который пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 10 по 15 февраля 2018 года, а также чемпионат Европы - 2018 в латвийской Сигулде (с 26 по 28 января).