Мутко: Россия должна иметь свою сильную антидопинговую организацию

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. России нужна своя сильная независимая антидопинговая организация. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.
"Мы считает, что у такой страны, как Россия, должна быть своя сильная антидопинговая организация. Мы сделали все, чтобы сделать ее независимой. Каким боком потом эта независимость может выйти - я пока смутно даю себе на это ответ", - сказал Мутко.
"РУСАДА и [Московская антидопинговая] лаборатория были независимыми и работали по лекалам WADA, по их стандартам. И только в руках WADA есть методы контроля. И никакой юридической зависимости между властью в стране и работой антидопинговой организации нет. У нас есть одна святая обязанность - платить деньги, и раз в год мы их платим", - отметил вице-премьер РФ.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации на основании доклада своей независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Вопрос восстановления РУСАДА будет поднят на заседании совета учредителей WADA, которое пройдет 16 ноября в Сеуле.