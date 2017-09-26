Чемпионка мира Губайдуллина не выступит на турнире сильнейших пятиборцев мира в Катаре

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МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победительница чемпионата мира по современному пятиборью 2017 года россиянка Гульназ Губайдуллина приняла решение отклонить приглашение организаторов турнира "Чемпион чемпионов", который пройдет с 20 по 22 октября в Дохе. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Иван Бобрышев.
Организатором турнира является Международный союз пятиборцев. "Чемпион чемпионов" является последним турниром сезона, и по замыслу организаторов на нем должны выступить все сильнейшие пятиборцы мира. Как ранее сообщил ТАСС главный тренер сборной России Андрей Моисеев, приглашения на этот коммерческий турнир были отправлены Губайдуллиной и олимпийскому чемпиону Рио-2016 Александру Лесуну.
"Гульназ не поедет в Катар, - отметил Бобрышев. - Примерно в эти сроки запланирован сбор национальной команды в Кисловодске, на котором мы хотим начать подготовку к новому сезону".
Губайдуллина является второй россиянкой, сумевшей выиграть золото чемпионата мира в личном турнире. Первой это удалось сделать в 1997 году Елизавете Суворовой.