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Матч 15-го тура РФПЛ между "Арсеналом" и ЦСКА перенесен с 28 на 27 октября

Спорт
26 сентября, 17:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Встреча пройдет в Туле и начнется в 19:30 мск

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Игра 15-го тура чемпионата России по футболу между между тульским "Арсеналом" и московским ЦСКА, которая должна была состояться 28 октября, пройдет на день раньше. Об сообщает пресс-служба "Арсенала".

Встреча пройдет в Туле в пятницу и начнется в 19:30 мск. Изначально игра должна быть пройти в субботу 28 октября в 16:30 мск.

В турнирной таблице национального первенства ЦСКА идет на четвертом месте с 20 очками, "Арсенал" - 12-й (11).

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