Матч 15-го тура РФПЛ между "Арсеналом" и ЦСКА перенесен с 28 на 27 октября

Головин: в составе "Манчестер Юнайтед" не стоит выделять кого-тоСпорт 26 сентября, 17:12
Бушманов: матч с "Ливерпулем" показал конкурентоспособность молодежной команды "Спартака"Спорт 26 сентября, 17:03
Гончаренко: у ЦСКА достаточно опыта и класса, чтобы противостоять "Манчестер Юнайтед"Спорт 26 сентября, 17:01
Гончаренко: футболист ЦСКА Фернандес может сыграть против "Манчестер Юнайтед"Спорт 26 сентября, 16:58
Каррера вошел в символическую сборную экс-игроков, ныне тренеров команд ЛЧ сезона-2017/18Спорт 26 сентября, 16:51
Никитин: матчи ЧМ-2018 в Нижегородской области пройдут на высочайшем уровнеСпорт 26 сентября, 16:47
Уральские сельхозпроизводители досрочно перешли на электронную ветеринарную сертификациюНовости Урала 26 сентября, 16:42
Сорокин: отставки губернаторов не повлияют на подготовку регионов к ЧМ-2018Спорт 26 сентября, 16:40
Россияне взяли в кредит 2,7 трлн рублей за семь месяцев 2017 годаЭкономика и бизнес 26 сентября, 16:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Игра 15-го тура чемпионата России по футболу между между тульским "Арсеналом" и московским ЦСКА, которая должна была состояться 28 октября, пройдет на день раньше. Об сообщает пресс-служба "Арсенала".
Встреча пройдет в Туле в пятницу и начнется в 19:30 мск. Изначально игра должна быть пройти в субботу 28 октября в 16:30 мск.
В турнирной таблице национального первенства ЦСКА идет на четвертом месте с 20 очками, "Арсенал" - 12-й (11).