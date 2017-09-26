Матч 15-го тура РФПЛ между "Арсеналом" и ЦСКА перенесен с 28 на 27 октября

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Игра 15-го тура чемпионата России по футболу между между тульским "Арсеналом" и московским ЦСКА, которая должна была состояться 28 октября, пройдет на день раньше. Об сообщает пресс-служба "Арсенала".

Встреча пройдет в Туле в пятницу и начнется в 19:30 мск. Изначально игра должна быть пройти в субботу 28 октября в 16:30 мск.

В турнирной таблице национального первенства ЦСКА идет на четвертом месте с 20 очками, "Арсенал" - 12-й (11).