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WADA приостановило аккредитацию антидопинговой лаборатории в Париже

Спорт
26 сентября, 19:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Отмечается, что отстранение вступило в силу 24 сентября

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© AP Photo/Felipe Dana

ТАСС, 26 сентября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило аккредитацию антидопинговой лаборатории в Париже. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Отмечается, что отстранение вступило в силу 24 сентября. Оно связано с аналитическими проблемами лаборатории, выявленными WADA. В настоящее время лаборатории запрещено совершать какие-либо антидопинговые мероприятия, включая анализы мочи и крови. Отстранение будет действовать до рассмотрения дела независимым дисциплинарным комитетом, которому будет поручено вынести рекомендацию председателю исполкома WADA относительно дальнейшего статуса лаборатории.

В период приостановки аккредитации лаборатории все допинг-пробы, которые еще не были проанализированы, образцы, которые проходят процедуру подтверждения, и любые образцы, в отношении которых было сообщено о неблагоприятных аналитических выводах, должны быть перевезены в другую аккредитованную антидопинговую лабораторию.

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