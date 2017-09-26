WADA приостановило аккредитацию антидопинговой лаборатории в Париже

ТАСС, 26 сентября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило аккредитацию антидопинговой лаборатории в Париже. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что отстранение вступило в силу 24 сентября. Оно связано с аналитическими проблемами лаборатории, выявленными WADA. В настоящее время лаборатории запрещено совершать какие-либо антидопинговые мероприятия, включая анализы мочи и крови. Отстранение будет действовать до рассмотрения дела независимым дисциплинарным комитетом, которому будет поручено вынести рекомендацию председателю исполкома WADA относительно дальнейшего статуса лаборатории.

В период приостановки аккредитации лаборатории все допинг-пробы, которые еще не были проанализированы, образцы, которые проходят процедуру подтверждения, и любые образцы, в отношении которых было сообщено о неблагоприятных аналитических выводах, должны быть перевезены в другую аккредитованную антидопинговую лабораторию.