WADA приостановило аккредитацию антидопинговой лаборатории в Париже

Колобков надеется, что имена 95 оправданных российских спортсменов скоро будут названыСпорт 26 сентября, 19:49
РВСН выполнили с "Капустина Яра" испытательный пуск МБР "Тополь"Армия и ОПК 26 сентября, 19:42
ГП Украины получила доступ к разговорам всех абонентов "Киевстара" во время "майдана"Международная панорама 26 сентября, 19:34
СМИ: Мартен Фуркад будет знаменосцем сборной Франции на ОИ-2018Спорт 26 сентября, 19:27
WADA приостановило аккредитацию антидопинговой лаборатории в ПарижеСпорт 26 сентября, 19:12
Евролига: календарь FIBA не решает вопрос участия лучших игроков в матчах отбора КМ-2019Спорт 26 сентября, 19:10
Колобков: Россия будет руководствоваться рекомендациями ЮНЕСКО в борьбе с допингомСпорт 26 сентября, 19:07
Украина заявила, что не откажется от закона об образованииМеждународная панорама 26 сентября, 18:57
Рижское "Динамо" объявило о подписании контракта с хоккеистом ЖердевымСпорт 26 сентября, 18:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 26 сентября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило аккредитацию антидопинговой лаборатории в Париже. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Отмечается, что отстранение вступило в силу 24 сентября. Оно связано с аналитическими проблемами лаборатории, выявленными WADA. В настоящее время лаборатории запрещено совершать какие-либо антидопинговые мероприятия, включая анализы мочи и крови. Отстранение будет действовать до рассмотрения дела независимым дисциплинарным комитетом, которому будет поручено вынести рекомендацию председателю исполкома WADA относительно дальнейшего статуса лаборатории.
В период приостановки аккредитации лаборатории все допинг-пробы, которые еще не были проанализированы, образцы, которые проходят процедуру подтверждения, и любые образцы, в отношении которых было сообщено о неблагоприятных аналитических выводах, должны быть перевезены в другую аккредитованную антидопинговую лабораторию.