Болельщики "Ливерпуля" получили памятные майки перед матчем со "Спартаком"

Три человека погибли в ДТП на трассе "Урал" в Челябинской области

Три человека погибли в ДТП на трассе "Урал" в Челябинской области 25 сентября, 13:58

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Воспитанники академии московского футбольного клуба "Спартак" подарили болельщикам английского "Ливерпуля" памятные майки перед очным матчем команд в Лиге чемпионов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Встреча второго тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет на "Открытие-Арене", начало - в 21:45 мск. Воспитанники красно-белых в рамках акции гостеприимства "Gentlefan. Russian warm welcome", одним из организаторов которой является Российский футбольный союз, встретили всех приехавших на стадион английских болельщиков и вручили каждому оригинальную футболку красного цвета, на обратной стороне которой зафиксирована хронология встреч команд.

В среду акция продолжится на матче Лиги чемпионов между ЦСКА и английским "Манчестер Юнайтед". Болельщики и воспитанники армейской академии подарят гостям дождевики.

Акцию "Gentlefan" запустили в феврале болельщики "Ростова" перед матчем Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед". Несколько сотен британских любителей футбола накануне встречи получили пледы, чтобы не замерзнуть на трибунах стадиона "Олимп-2".

Акция была продолжена в марте 2017 года, когда билеты на игру сборных России и Кот-д'Ивуара в Краснодаре получили около 200 студентов из Африки, проходящих обучение в краснодарских вузах. Они были встречены краснодарскими любителями футбола и бывшим полузащитником сборной России, инспектором РФС по борьбе с расизмом Алексеем Смертиным. Гостей напоили чаем из огромного самовара.

Позже в марте сочинские болельщики продолжили традицию и радушно встретили бельгийских болельщиков перед контрольной игрой сборных России и Бельгии. Около 30 бельгийских болельщиков, которые прибыли в Россию, встретили девушки в образах ангелов и подарили каждому подушку в виде облака с надписью "Gentlefan. Russian warm welcome". В июне в рамках аналогичной акции памятные сувениры и подарки получили в Москве болельщики сборной Чили перед товарищеским матчем с командой России.