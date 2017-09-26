Трамп: США готовы к "разрушительному военному" варианту разрешения ситуации вокруг КНДРМеждународная панорама 26 сентября, 21:39
Трамп надеется, что ЕС последует примеру США и введет санкции против ВенесуэлыМеждународная панорама 26 сентября, 21:23
Источник: задолженность "ВИМ-Авиа" перед аэропортами РФ составляет более 660 млн рублейЭкономика и бизнес 26 сентября, 21:21
СМИ: независимость Иракского Курдистана на референдуме поддержали 91,83% голосовавшихМеждународная панорама 26 сентября, 21:20
Новым президентом Российской академии наук избран Александр СергеевНаука 26 сентября, 21:16
"ВИМ-Авиа" может прекратить полетыЭкономика и бизнес 26 сентября, 21:07
Болельщики "Ливерпуля" получили памятные майки перед матчем со "Спартаком"Спорт 26 сентября, 20:59
Что означает для РАН избрание президентом Александра СергееваНаука 26 сентября, 20:40
США расширили санкционные списки по КНДРМеждународная панорама 26 сентября, 20:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Воспитанники академии московского футбольного клуба "Спартак" подарили болельщикам английского "Ливерпуля" памятные майки перед очным матчем команд в Лиге чемпионов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Встреча второго тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет на "Открытие-Арене", начало - в 21:45 мск. Воспитанники красно-белых в рамках акции гостеприимства "Gentlefan. Russian warm welcome", одним из организаторов которой является Российский футбольный союз, встретили всех приехавших на стадион английских болельщиков и вручили каждому оригинальную футболку красного цвета, на обратной стороне которой зафиксирована хронология встреч команд.
В среду акция продолжится на матче Лиги чемпионов между ЦСКА и английским "Манчестер Юнайтед". Болельщики и воспитанники армейской академии подарят гостям дождевики.
Акцию "Gentlefan" запустили в феврале болельщики "Ростова" перед матчем Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед". Несколько сотен британских любителей футбола накануне встречи получили пледы, чтобы не замерзнуть на трибунах стадиона "Олимп-2".
Акция была продолжена в марте 2017 года, когда билеты на игру сборных России и Кот-д'Ивуара в Краснодаре получили около 200 студентов из Африки, проходящих обучение в краснодарских вузах. Они были встречены краснодарскими любителями футбола и бывшим полузащитником сборной России, инспектором РФС по борьбе с расизмом Алексеем Смертиным. Гостей напоили чаем из огромного самовара.
Позже в марте сочинские болельщики продолжили традицию и радушно встретили бельгийских болельщиков перед контрольной игрой сборных России и Бельгии. Около 30 бельгийских болельщиков, которые прибыли в Россию, встретили девушки в образах ангелов и подарили каждому подушку в виде облака с надписью "Gentlefan. Russian warm welcome". В июне в рамках аналогичной акции памятные сувениры и подарки получили в Москве болельщики сборной Чили перед товарищеским матчем с командой России.