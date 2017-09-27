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ЦСКА сыграет с "Манчестер Юнайтед" за лидерство в группе Лиги чемпионов

Спорт
27 сентября, 0:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Матч пройдет на столичном стадионе ЦСКА, начало - 21:45 мск

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Тренировка ЦСКА перед матчем с "Манчестер Юнайтед"

Тренировка ЦСКА перед матчем с "Манчестер Юнайтед"

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российский ЦСКА сыграет дома с английским клубом "Манчестер Юнайтед" в матче 2-го тура групповой стадии футбольной Лиги чемпионов. Команды возглавляют таблицу группы А, одержав победы в стартовых матчах.

Если "Манчестер Юнайтед" является главным фаворитом группы, то армейцам в борьбе за вторую путевку в плей-офф предстоит непростая конкуренция с португальской "Бенфикой" и швейцарским "Базелем". Обыграв в стартовом матче в гостях "Бенфику" (2:1), команда Виктора Гончаренко получила серьезное преимущество. Даже в случае ничьей с английским клубом армейцы сохранят вторую строчку в группе, которая позволяет продолжить борьбу в 1/8 финала.

"Манчестер Юнайтед" под руководством португальского специалиста Жозе Моуринью в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы, получив путевку в главный еврокубок. При этом в чемпионате Англии манкунианцы остались лишь шестыми. В нынешнем сезоне МЮ является одним из претендентов на титул - наряду с земляками из "Сити" команда Моуринью лидирует, набрав 16 очков в шести матчах. В субботу "Манчестер Юнайтед" обыграл в гостях "Саутгемптон" со счетом 1:0 благодаря мячу бельгийца Ромелу Лукаку.

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Самые памятные победы российских клубов над английскими

"Манчестер Юнайтед" - самый титулованный клуб Англии, 20-кратный чемпион страны, причем 13 побед были одержаны в эпоху сэра Алекса Фергюсона - с 1992 по 2013 год. После ухода Фергюсона на пенсию "Юнайтед" чемпионат не выигрывал, ограничившись различными кубками. Моуринью, который побеждал с португальским "Порту" и итальянским "Интером" в национальных чемпионатах и Лиге чемпионов, а также выигрывал чемпионаты Англии и Испании с "Челси" и "Реалом", призван вернуть одному из самых популярных клубов мира былую славу.

В Лиге чемпионов "Манчестер Юнайтед" не побеждал с 2008 года, и вряд ли в нынешнем сезоне команде удастся повторить этот успех, достигнутый в финале с "Челси" в московских "Лужниках". Однако в матче с ЦСКА "Манчестер Юнайтед" будет фаворитом - по составу гости явно превосходят армейский клуб. К тому же гранды всегда нацелены на досрочное решение задачи выхода в плей-офф, чтобы в заключительных встречах предоставить отдых лидерам.

ЦСКА умеет использовать слабости соперника

ЦСКА две недели назад воспользовался слабостями "Бенфики", которая испытывает серьезный игровой спад, одержав волевую победу в Лиссабоне. При этом в чемпионате России армейцы идут лишь на четвертом месте, отставая от лидера "Зенита" на семь очков. Все три поражения в национальном первенстве ЦСКА потерпел на своем поле - от "Локомотива", "Рубина" и "Ахмата", что подчеркивает неуверенную игру с хорошо организованным в обороне соперником.

Под большим вопросом участие в матче защитника ЦСКА Марио Фернандеса, который получил сотрясение мозга в субботней встрече чемпионата страны с "Динамо" (0:0). С учетом его бойцовских качеств Гончаренко не исключает его выхода на поле. Не работал вместе с командой во время открытой тренировки во вторник и Алан Дзагоев.

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Футболисты "Спартака"
© Артем Коротаев/ТАСС

"Спартак" сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче Лиги чемпионов

Гончаренко отметил, что его команда обладает достаточным опытом и классом, чтобы достойно противостоять "Манчестер Юнайтед". Задача армейцев - найти слабые места у соперников. Белорусский тренер ожидает на стадионе прекрасную атмосферу. Все билеты уже проданы, и стадион должен хорошо поддержать футболистов ЦСКА.

В составе гостей не сыграют Поль Погба и Маруан Феллаини, однако, по словам Гончаренко, у больших клубов всегда есть, кем заменить лидеров. Жозе Моуринью на пресс- конференции осыпал армейцами комплиментами, в частности, отметив, что нынешний состав ЦСКА - сильнейший из тех, против кого играли команды португальца.

Матч пройдет на столичном стадионе ЦСКА, начало - 21:45 мск. Главным арбитром назначен Юнас Эрикссон из Швеции. В это же время состоится другая встреча группы А - между "Базелем" и "Бенфикой".

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