Тренер "Ливерпуля" Клопп назвал великолепным гол, забитый футболистом "Спартака" Фернандо

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Футболист московского "Спартака" Фернандо забил великолепный гол в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Такое мнение журналистам высказал главный тренер английского клуба Юрген Клопп.

"Спартак" сыграл вничью с "Ливерпулем" со счетом 1:1 в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В составе "Спартака" отличился Фернандо (23-я минута). У "Ливерпуля" гол забил Филиппе Коутиньо (31).

"Да, мы расстроены тем, что не смогли победить и не реализовали много моментов. Это игра не была легкой для нас. Мы создали несколько хороших шансов, но не смогли забить. Соперник забил после великолепного [исполнения] штрафного", - сказал Клопп.

"Это групповой этап, ничего сложного не произошло, мы еще имеем шансы пройти в следующий раунд. Нам еще предстоит поработать над реализацией моментов. Также хотелось бы отметить игру обоих голкиперов "Спартака", которые хорошо сделали свою работу", - отметил Клопп.

"Ливерпуль" сможет выйти в следующий раунд Лиги чемпионов

"Мы знали, что у соперника много проблем из-за большого количества травм, мы знали, как играет соперник, но не смогли победить. Мы реально хотели победить, и все могли это видеть. К следующей нашей игре в строй вернется Квинси Промес (полузащитник "Спартака" пропустил игру из-за травмы - прим. ТАСС) и другие хорошие игроки. В принципе, я уверен, что моя команда сможет выйти из группы", - подчеркнул Клопп.

"Атмосфера на стадионе была просто фантастическая, мне все понравилось. Я старался не очень углубляться в то, что произошло на трибунах в матче "Марибора" и "Спартака". Конечно, я хотел бы проводить каждый матч при заполненных трибунах", - добавил он.

В следующем туре "Спартак" примет испанскую "Севилью", словенский "Марибор" сыграет дома с "Ливерпулем". Обе игры группы E пройдут 17 октября.