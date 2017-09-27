Федун: у вратаря "Спартака" Реброва подозрение на разрыв крестообразных связок колена

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Вратарь футбольного клуба "Спартак" Артем Ребров по предварительным данным разорвал крестообразные связки колена. Об этом ТАСС рассказал президент клуба Леонид Федун.

Во вторник "Спартак" на своем поле в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с английским "Ливерпулем" со счетом 1:1. Ребров получил травму в начале второго тайма после столкновения с нападающим "Ливерпуля" Мохамедом Салахом. На 68-й минуте Реброва заменил Александр Селихов.

"Нельзя сказать, что плохо [сыграли] - ничья это ничья, не победа. Но играли все самоотверженно, всегда бы так. Единственное что расстраивает - травмы, очень много их становится, это unbelievable, и у Реброва похоже тоже "кресты". Но молодые ребята сегодня тоже хорошо сыграли, так что мы довольны результатами", - сказал Федун.

Ребров выступает за "Спартак" с 2011 года, сейчас являясь основным вратарем и вице-капитаном команды. В текущем сезоне он провел в составе красно-белых восемь матчей в чемпионате России, одну игру за Суперкубок страны и две встречи- в Лиге чемпионов.

В следующем туре "Спартак" примет испанскую "Севилью", словенский "Марибор" сыграет дома с "Ливерпулем". Обе игры группы E пройдут 17 октября. После двух туров в группе Е лидирует "Севилья", набравшая четыре очка, далее следуют "Ливерпуль" и "Спартак", имеющие по два очка, а на последнем четвертом месте с одним очком находится "Марибор".