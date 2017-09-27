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Хоккеист "Ак Барса" Захарчук дисквалифицирован на восемь матчей

Спорт
27 сентября, 16:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

В гостевом матче с "Металлургом" защитник "Ак Барса" провел силовой прием на Александре Будкине, нанеся сопернику открытый перелом носа и закрытую черепно-мозговую травму

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Хоккеист "Ак Барса" Степан Захарчук (в центре)

Хоккеист "Ак Барса" Степан Захарчук (в центре)

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял решение дисквалифицировать защитника казанского "Ак Барса" Степана Захарчука на восемь матчей. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Гостевой матч регулярного чемпионата против магнитогорского "Металлурга", состоявшийся во вторник, завершился победой "Ак Барса" со счетом 2:1.

Во втором периоде встречи Захарчук провел силовой прием на защитнике "Металлурга" Александре Будкине, нанеся сопернику множественные травмы, в том числе открытый перелом носа и закрытую черепно-мозговую травму.

В среду врач "Металлурга" Михаил Новиков сообщил ТАСС, что восстановление Будкина займет около месяца.

"Ак Барс" возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ с 31 очком в активе. Набравший 22 очка "Металлург" идет на девятом месте.

В следующем матче "Ак Барс" 2 октября на своей площадке примет новосибирскую "Сибирь". "Металлург" 28 сентября дома сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком".

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