Хоккеист "Ак Барса" Захарчук дисквалифицирован на восемь матчей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял решение дисквалифицировать защитника казанского "Ак Барса" Степана Захарчука на восемь матчей. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Гостевой матч регулярного чемпионата против магнитогорского "Металлурга", состоявшийся во вторник, завершился победой "Ак Барса" со счетом 2:1.

Во втором периоде встречи Захарчук провел силовой прием на защитнике "Металлурга" Александре Будкине, нанеся сопернику множественные травмы, в том числе открытый перелом носа и закрытую черепно-мозговую травму.

В среду врач "Металлурга" Михаил Новиков сообщил ТАСС, что восстановление Будкина займет около месяца.

"Ак Барс" возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ с 31 очком в активе. Набравший 22 очка "Металлург" идет на девятом месте.

В следующем матче "Ак Барс" 2 октября на своей площадке примет новосибирскую "Сибирь". "Металлург" 28 сентября дома сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком".