"Локомотив" проведет домашний матч Лиги Европы с клубом из Злина

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. "Локомотив" сыграет с чешским "Фаставом" из Злина в домашнем матче 2-го тура группового турнира футбольной Лиги Европы (группа F). Команды в прошлом сезоне выиграли национальные кубки своих стран, причем футболисты из Злина проводят лишь второй сезон после возвращения в элиту чешского футбола.

Неожиданная победа "Фастава" в кубковом турнире принесла команде путевку в групповую стадию Лиги Европы, хотя в чемпионате страны футболисты из Моравии заняли лишь шестое место. "Локомотив" весной и вовсе стал в премьер- лиге восьмым, также попав в Лигу Европы благодаря кубковой победе.

В нынешнем сезоне "Локомотив" претендует уже на путевку в Лигу чемпионов, занимая второе место в премьер-лиге с отставанием от "Зенита" в четыре очка. В последнем матче "Локомотив" одержал непростую победу над "Ростовом" в гостях благодаря первому мячу за команду португальского форварда Эдера (1:0). При этом "Локомотив" за последние две недели дважды уступил в матчах, где считался фаворитом, - с пермским "Амкаром" в чемпионате страны (0:1) и кубковой встрече с самарскими "Крыльями Советов" (2:3).

На старте Лиги Европы "Локомотив" сыграл в гостях вничью (0:0) с датским "Копенгагеном". Чемпион Дании является главным конкурентом "Локомотива" в группе F, и гостевую ничью следует признать хорошим результатом. Однако скромный чешский клуб необходимо побеждать, а у "Локомотива" в нынешнем сезоне нередко возникали проблемы в матчах с соперником, действующим от обороны. Так и не сумел "Локомотив" забить "Амкару", уступив на своем поле аутсайдеру премьер-лиги.

"Фастав" после восьми туров чемпионата Чехии расположился на восьмом месте, так что разница в классе двух команд очевидна. Команда, которой руководит Богумил Паник, лишь два года назад после почти десятилетнего отсутствия вернулась в элиту чешского футбола, при этом "Фастав" неплохо действует в обороне, но мало забивает. В стартовом матче Лиги Европы чешские футболисты на своем поле не сумели обыграть чемпиона Молдавии "Шериф" - 0:0.

Семину не нравится играть в 10 вечера

По словам Паника, команды из России и Дании выше классом его подопечных "на голову". Для "Фастава", считает главный тренер команды, главное в нынешнем турнире - собирать опыт и учиться. "Но я был бы плохим тренером, если не настраивал бы свою команду на победу", - заявил Паник.

Юрий Семин не стал заострять внимание на сопернике - по словам главного тренера "Локомотива", надо думать о себе. Семин сказал, что его удивила интенсивность игры команды в Ростове-на-Дону, и он надеется, что завтра футболисты также проявят характер. Наставник хозяев также посетовал на позднее начало матча - в 22:05 мск. Так поздно его футболисты не тренируются, заявил Семин, к тому же, учитывая дорожную ситуацию в Москве, сложно рассчитать время выезда на стадион.

Матч пройдет на "РЖД-Арене", главным арбитром назначен Ли Эванс из Уэльса. В это же время в Тирасполе начнется встреча между "Шерифом" и "Копенгагеном".

В четверг состоятся матчи во всех 12 группах Лиги Европы. В группе L "Зенит" на своем поле сыграет с испанским клубом "Реал Сосьедад".