Тренер "Фастава": "Локомотив" будет задавать тон в группе Лиги Европы

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" является фаворитом группы F футбольной Лиги Европы. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер чешского "Фастава" Богумил Паник.
Матч второго тура группового этапа Лиги Европы "Локомотив" - "Фастав" пройдет на "РЖД-Арене" в четверг. Встреча начнется в 22:05 мск.
"Согласен с тем, что "Локомотив" - это фаворит завтрашнего матча и всей группы, также как и "Копенгаген". Эти команды будут задавать тон в этой группе и однозначно выше нас и остальных на голову. Мы же те, кто попали в Лигу Европы собирать футбольный опыт, учиться. Будем рассчитывать на свою командную игру в борьбе с этими соперниками", - сказал Паник.
"После матча обычно проще оценивать результат. Но я бы был плохим тренером, если бы не настраивал команду на победу", - заключил специалист.
"Перед матчем глупо говорить о ничьей. С тем же успехом можно говорить о поражении", - добавил полузащитник "Фастава" Петр Йирачек.