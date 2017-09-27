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Тренер "Фастава": "Локомотив" будет задавать тон в группе Лиги Европы

Спорт
27 сентября, 19:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы "Локомотив" - "Фастав" пройдет на "РЖД-Арене" в четверг

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" является фаворитом группы F футбольной Лиги Европы. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер чешского "Фастава" Богумил Паник.

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы "Локомотив" - "Фастав" пройдет на "РЖД-Арене" в четверг. Встреча начнется в 22:05 мск.

"Согласен с тем, что "Локомотив" - это фаворит завтрашнего матча и всей группы, также как и "Копенгаген". Эти команды будут задавать тон в этой группе и однозначно выше нас и остальных на голову. Мы же те, кто попали в Лигу Европы собирать футбольный опыт, учиться. Будем рассчитывать на свою командную игру в борьбе с этими соперниками", - сказал Паник.

"После матча обычно проще оценивать результат. Но я бы был плохим тренером, если бы не настраивал команду на победу", - заключил специалист.

"Перед матчем глупо говорить о ничьей. С тем же успехом можно говорить о поражении", - добавил полузащитник "Фастава" Петр Йирачек.

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