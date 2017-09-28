"Химки" впервые стали обладателями Кубка Гомельского по баскетболу

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" обыграли столичный ЦСКА в финальном матче Кубка Гомельского по баскетболу, который проходил в Москве.

Встреча завершилась со счетом 84:77 в пользу подмосковного клуба.

Ранее турецкий клуб "Дарюшшафака" обыграл греческий "Панатинаикос" в матче за третье место.

Кубок Гомельского проводится с 2008 года. ЦСКА выигрывал турнир семь раз, также победителями становились "Панатинаикос" и литовский "Жальгирис". Призовой фонд соревнований составляет €50 тыс.