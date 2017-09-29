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Президиум ВФВ в октябре разберет выступление женской сборной России на ЧЕ

Спорт
29 сентября, 21:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Ранее президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко заявил ТАСС, что выступление сборной на турнире является неудовлетворительным

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Материал из 1 страницы
Волейболистки сборной России

Волейболистки сборной России

© EPA/SERGEI ILNITSKY

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президиум Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) во второй половине октября разберет выступление женской сборной России на чемпионате Европы. Об этом ТАСС сообщил президент ВФВ Станислав Шевченко.

Ранее Шевченко заявил ТАСС, что выступление сборной на турнире является неудовлетворительным.

"Президиум детально разберет выступление команды. Он запланирован на вторую половину октября", - сказал Шевченко.

В пятницу сборная России проиграла команде Турции в четвертьфинальном матче чемпионата Европы со счетом 0-3.

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