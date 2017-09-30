Жуков: отчет по борьбе с допингом комиссии ЮНЕСКО является благоприятным для России

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Отчет инспекционной комиссии ЮНЕСКО по антидопинговой ситуации в России является благоприятным. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

В конце сентября на шестой сессии конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте в Париже был представлен доклад руководителей инспекционной комиссии Жана-Франсуа Виллота и Терезы Забель. В отчете инспекционной комиссии ЮНЕСКО подробно рассказывается о том, какие шаги были предприняты Россией в вопросах антидопинговой политики. Забель подчеркнула, что отчет комиссии, в котором говорится об "эпохе после доклада Макларена", не является аналогичным расследованием главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), он отражает шаги, предпринятые Россией для выстраивания работы, которая бы соответствовала Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. На основе представленного доклада конференция ратифицировала дальнейшие шаги, направленные на восстановления антидопинговой системы в России.

"Отчет комиссии ЮНЕСКО очень благоприятный", - сказал Жуков.