Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жуков: отчет по борьбе с допингом комиссии ЮНЕСКО является благоприятным для России

Спорт
30 сентября, 14:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Доклад был представлен в конце сентября на шестой сессии конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте в Париже

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава ОКР Александр Жуков

Глава ОКР Александр Жуков

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Отчет инспекционной комиссии ЮНЕСКО по антидопинговой ситуации в России является благоприятным. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

В конце сентября на шестой сессии конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте в Париже был представлен доклад руководителей инспекционной комиссии Жана-Франсуа Виллота и Терезы Забель. В отчете инспекционной комиссии ЮНЕСКО подробно рассказывается о том, какие шаги были предприняты Россией в вопросах антидопинговой политики. Забель подчеркнула, что отчет комиссии, в котором говорится об "эпохе после доклада Макларена", не является аналогичным расследованием главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), он отражает шаги, предпринятые Россией для выстраивания работы, которая бы соответствовала Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. На основе представленного доклада конференция ратифицировала дальнейшие шаги, направленные на восстановления антидопинговой системы в России.

"Отчет комиссии ЮНЕСКО очень благоприятный", - сказал Жуков.

Смотрите также

Жуков: WADA подведет итоги аудита РУСАДА в течение месяца

Колобков: Россия будет руководствоваться рекомендациями ЮНЕСКО в борьбе с допингом

ЮНЕСКО: возвращение доверия к спорту РФ зависит от реализации антидопингового плана

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Персоны
Жуков, Александр Дмитриевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла старейшая актриса "Табакерки" Наталия Журавлева
2
Кудрин: новые санкции США несут для России имиджевые риски
3
Мужчина с ножом напал на прохожих на северо-востоке Москвы
4
Задержан подозреваемый после инцидента с трапом в аэропорту Пулково
5
Военный, расстрелявший сослуживцев в Приамурье, родом из Дагестана
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Донской: сооружение Крымского моста оказывает минимальное воздействие на экологию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама