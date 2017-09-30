Жуков: WADA подведет итоги аудита РУСАДА в течение месяца

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Жуков: WADA подведет итоги аудита РУСАДА в течение месяцаСпорт 30 сентября, 14:00
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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подведет итоги аудита Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в течение месяца. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
"Итоги аудита будут подведены в течение месяца, ждем их результатов. Это очень важный критерий восстановления", - сказал Жуков.
Накануне сотрудники Всемирного антидопингового агентства провели аудит всех подразделений Российского антидопингового агентства.
Команда аудиторов WADA работала в РУСАДА с 27 по 29 сентября. Отчет аудиторов будет направлен в комитет WADA по соответствию кодексу организации, заседание которого состоится в конце октября 2017 года. Комитет Всемирного антидопингового агентства по соответствию кодексу официально представит заключение об итогах работы аудиторов WADA на собрании учредителей организации в середине ноября 2017 года.