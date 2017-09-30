Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жуков: WADA подведет итоги аудита РУСАДА в течение месяца

Спорт
30 сентября, 14:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Команда аудиторов Всемирного антидопингового агентства работала в РУСАДА с 27 по 29 сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава ОКР Александр Жуков

Глава ОКР Александр Жуков

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подведет итоги аудита Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в течение месяца. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

"Итоги аудита будут подведены в течение месяца, ждем их результатов. Это очень важный критерий восстановления", - сказал Жуков.

Накануне сотрудники Всемирного антидопингового агентства провели аудит всех подразделений Российского антидопингового агентства.

Команда аудиторов WADA работала в РУСАДА с 27 по 29 сентября. Отчет аудиторов будет направлен в комитет WADA по соответствию кодексу организации, заседание которого состоится в конце октября 2017 года. Комитет Всемирного антидопингового агентства по соответствию кодексу официально представит заключение об итогах работы аудиторов WADA на собрании учредителей организации в середине ноября 2017 года.

Смотрите также

WADA изучает легитимность наделения России правом принять ЧМ по одному из видов спорта

Комитет WADA по контролю за соответствием 24 октября проведет совещание по вопросу РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство провело аудит всех подразделений РУСАДА

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Персоны
Жуков, Александр Дмитриевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла старейшая актриса "Табакерки" Наталия Журавлева
2
Кудрин: новые санкции США несут для России имиджевые риски
3
Мужчина с ножом напал на прохожих на северо-востоке Москвы
4
Задержан подозреваемый после инцидента с трапом в аэропорту Пулково
5
Военный, расстрелявший сослуживцев в Приамурье, родом из Дагестана
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Донской: сооружение Крымского моста оказывает минимальное воздействие на экологию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама