Жуков: WADA подведет итоги аудита РУСАДА в течение месяца

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подведет итоги аудита Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в течение месяца. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

"Итоги аудита будут подведены в течение месяца, ждем их результатов. Это очень важный критерий восстановления", - сказал Жуков.

Накануне сотрудники Всемирного антидопингового агентства провели аудит всех подразделений Российского антидопингового агентства.

Команда аудиторов WADA работала в РУСАДА с 27 по 29 сентября. Отчет аудиторов будет направлен в комитет WADA по соответствию кодексу организации, заседание которого состоится в конце октября 2017 года. Комитет Всемирного антидопингового агентства по соответствию кодексу официально представит заключение об итогах работы аудиторов WADA на собрании учредителей организации в середине ноября 2017 года.