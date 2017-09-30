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WADA изучает легитимность наделения России правом принять ЧМ по одному из видов спорта

Спорт
30 сентября, 1:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

У Всемирного антидопингового агентства есть вопросы к одной из международных федераций, название которой не сообщается

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© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию кодексу организации изучает легитимность получения Россией права проведения чемпионата мира по одному из видов спорта. Об этом сообщается в пресс-релизе WADA.

На заседании комитета WADA по соответствию, прошедшем 25 сентября, рассматривались случаи присуждения международными федерациями России права принять чемпионаты мира в период, когда Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано несоответствующим кодексу WADA (с ноября 2015 года).

"Комитет признал, что две из трех международных федераций, по которым были вопросы, предоставили доказательства, которые отвечали требованиям, изложенным в статье 20.3.11 кодекса WADA. Комитет также попросил руководство WADA запросить дополнительную информацию от третьей федерации для обсуждения на следующем заседании", - сказано в сообщении.

Статья 20.3.11 кодекса WADA  гласит, что чемпионат мира должен присуждаться только стране, правительство которой ратифицировало конвенцию ЮНЕСКО о борьбе с допингом, а Национальный олимпийский комитет, паралимпийский комитет и Национальное антидопинговое агентство признаны соответствующими кодексу WADA.

Названия трех международных федераций, по которым у WADA были вопросы по присуждению России права принять чемпионаты мира, не приводятся.

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