ЮНЕСКО: возвращение доверия к спорту РФ зависит от реализации антидопингового плана

ПАРИЖ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Восстановление доверия к российскому спорту будет напрямую сопряжено с процессом реализации Национального плана борьбы с допингом. Об этом говорится в отчете независимой комиссии ЮНЕСКО, которая на протяжении нескольких месяцев инспектировала изменения, происходившие в антидопинговой политике России.

Во вторник на шестой сессии конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, которая проходит в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, был представлен доклад руководителей инспекционной комиссии Жана-Франсуа Виллота и Терезы Забель.

"Национальный план борьбы с допингом является некой дорожной картой для тектонических сдвигов в антидопинговой системе. Этот план соответствует целям Конвенции. Нужно проявлять крайнюю бдительность относительно того, как будет реализовываться этот план, будут ли выдерживаться сроки", - сказал Виллот.

"То, что делается в России, в том числе и возможность финансирования антидопинговой работы не из Минспорта, безусловно, правильные шаги, но их не хватит для того, чтобы окончательно перерезать пуповину, которая определяет независимость этой работы. Восстановление доверия станет ключом к выходу из кризиса, который случился в 2015 году. Необходимо подумать, какие условия смогут помочь в этом вопросе, необходимо обеспечивать контроль над осуществлением антидопингового плана, который озвучил президент Российской Федерации", - добавил он.

Национальный план по борьбе с допингом был представлен в мае на Совете при президенте по спорту. В июле премьер- министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о комплексе мер для борьбы с употреблением допинга в российском спорте.

План был разработан Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) во главе с Виталием Смирновым.