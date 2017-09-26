ЮНЕСКО: ЧМ-2018 станет проверкой новой антидопинговой системы России

ПАРИЖ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпионат мира по футболу 2018 года станет первой серьезной проверкой обновленной антидопинговой системы России. Об этом говорится в отчете независимой комиссии ЮНЕСКО, которая на протяжении нескольких месяцев инспектировала изменения, происходившие в антидопинговой политике России.

Во вторник на шестой сессии конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, которая проходит в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, был представлен доклад руководителей инспекционной комиссии Жана-Франсуа Виллота и Терезы Забель.

"Чемпионат мира по футболу в 2018 году может дать возможность рассмотреть вопросы [антидопинговой работы] совместными усилиями. В этом будет участвовать и Россия, и Всемирное антидопинговое агентство, и ФИФА [Международная федерация футбола]. Таким образом, все новые нормы пройдут проверку, будет понятно, насколько будут соблюдаться правила. Это позволит всеобщими силами выйти из кризиса", - сказал Виллот.

В отчете инспекционной комиссии ЮНЕСКО подробно рассказывалось о том, какие шаги были предприняты Россией в вопросах антидопинговой политики. Забель подчеркнула, что отчет комиссии, в котором говорится об "эпохе после доклада Макларена", не является аналогичным расследованием главы независимой комиссии WADA, он отражает шаги, предпринятые Россией для выстраивания работы, которая бы соответствовала Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.