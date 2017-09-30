ПСЖ разгромил "Бордо" в матче чемпионата Франции, Неймар забил с пенальти

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. "Пари Сен-Жермен" крупно обыграл "Бордо" со счетом 6:2 в домашнем матче восьмого тура чемпионата Франции по футболу.
В составе хозяев мячи забили Неймар (5-я и 40-я минуты - пенальти), Эдинсон Кавани (12), Томас Менье (21), Юлиан Дракслер (45) и Килиан Мбаппе (58). У гостей отличились Юнусс Санкаре (31) и Малком (89 - пенальти)
На прошлой неделе испанская газета El Pais сообщила, что президент ПСЖ Нассер-Ганим Аль-Хелаифи предложил Кавани бонус в размере €1 млн, если он откажется в дальнейшем бить пенальти и уступит это право Неймару.
Перед этим французское издание L'Equipe сообщило, что в раздевалке после матча чемпионата Франции между ПСЖ и "Лионом" (2:0) между Кавани и Неймаром почти завязалась драка. В одном из эпизодов игры судья назначил штрафной в ворота "Лиона", который собирался пробить Кавани, но бразильский защитник парижского клуба Дани Алвес забрал у него мяч и передал его Неймару, который, штрафной удар забить не сумел. Позднее в ворота "Лиона" был назначен пенальти, к мячу опять подошел Кавани, но Неймар хотел сам пробить одиннадцатиметровой удар, футболисты начали спорить прямо на поле, но уругваец не пустил бразильца к мячу и в итоге не реализовал пенальти. Также отмечалось, что причиной конфликта мог стать денежный бонус в размере 1€ млн, который дается лучшему бомбардиру первенства страны.
ПСЖ не потерпел ни одного поражения и с 22 очками возглавляет турнирную таблицу. "Бордо" с 15 баллами располагается на третьей строчке.
В следующем туре ПСЖ 14 октября на выезде сыграет с "Дижоном", "Бордо" на следующий день примет "Нант".