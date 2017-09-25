СМИ: футболист ПСЖ Кавани не уступил право бить пенальти Неймару за бонус в €1 млн

ТАСС, 25 сентября. Президент французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассер-Ганим Аль- Хелаифи предложил уругвайскому нападающему команды Эдинсону Кавани бонус в размере €1 млн, если он откажется в дальнейшем бить пенальти в пользу одноклубника - бразильца Неймара, но получил отказ. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

Ранее французское издание L'Equipe сообщило, что в раздевалке после матча чемпионата Франции между ПСЖ и "Лионом" (2:0) между Кавани и Неймаром почти завязалась драка, однако капитан команды бразилец Тиаго Силва предотвратил обострение конфликта. В одном из эпизодов игры судья назначил штрафной в ворота "Лиона", который собирался пробить Кавани, но бразильский защитник парижского клуба Дани Алвес забрал у него мяч и передал его Неймару, который, штрафной удар забить не сумел. Позднее в ворота "Лиона" был назначен пенальти, к мячу опять подошел Кавани, но Неймар хотел сам пробить одиннадцатиметровой удар, футболисты начали спорить прямо на поле, но уругваец не пустил бразильца к мячу и в итоге не реализовал пенальти. Также отмечалось, что причиной конфликта мог стать денежный бонус в размере 1€ млн, который дается лучшему бомбардиру первенства страны.

Аль-Хелаифи предложил Кавани гарантированный бонус в €1 млн вне зависимости от того, станет ли он лучшим бомбардиром или нет. Уругваец отказался передавать штатное право на исполнение одиннадцатиметровых ударов Неймару. Кавани считает, что он играет в ПСЖ пятый год, является третьим капитаном команды и доказал, что достоин бить пенальти.

Также источники, близкие к клубу, сообщают, что президент попытался убедить Неймара отказаться от амбиций штатного пенальтиста команды. Аль-Хелаифи посчитал, что бразилец очень разносторонний игрок и, как лидер команды, должен проявлять великодушие. Неймар не согласился с логикой президента и его представителей и ответил отказом на данную просьбу.

В субботу ПСЖ сыграл вничью с "Монпелье" (0:0) в матче седьмого тура чемпионата Франции и впервые в сезоне потеряли очки. Неймар впервые после своего дебюта за ПСЖ пропустил матч, так как футболисту помешала выйти на поле небольшая травма ноги. Кавани отыграл 90 минут и не нанес ни одного удара по воротам соперника.

Неймар перешел в ПСЖ этим летом из "Барселоны", выкупив свой контракт у клуба за €222 млн и став самым дорогим футболистом в истории. Кавани в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции с 35 голами, из которых семь забил с пенальти.