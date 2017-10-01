СМИ: тренер "Челси" Конте планирует покинуть клуб по окончании сезона

тТАСС, 1 октября. Итальянец Антонио Конте, возглавляющий английский футбольный клуб "Челси", планирует покинуть команду по окончании сезона, летом 2018 года. Об этом сообщает британская газета The Sunday Times со ссылкой на источники, близкие к тренеру.

Конте давно неудовлетворен уровнем поддержки и доверия от руководства "Челси". Итальянец недоволен тем, как прошла летняя трансферная кампания клуба и не согласен с решениями о переводе игроков академии в основной состав. Владелец "Челси" Роман Абрамович и директор клуба Марина Грановская недоступны для коммуникации с Конте. Отмечается, что эти факторы заставляют итальянца серьезно рассматривать возможность своей отставки.

Конте возглавил лондонцев летом 2016 года, подписав контракт на три года. "Челси" под руководством итальянца стал чемпионом Англии сезона-2016/17, а также дошел до финала Кубка страны, где уступил лондонскому "Арсеналу". В июле 2017 года итальянец подписал новый контракт с клубом на улучшенных финансовых условиях, но соглашение также осталось рассчитано до конца сезона-2018/19.

Ранее Конте в качестве тренера работал в "Ювентусе", с которым стал трехкратным чемпионом Италии и двукратным обладателем Кубка страны. Также в его карьере есть опыт работы со сборной Италии, команда под его руководством дошла до 1/4 финала чемпионата Европы 2016 года, где уступила в серии пенальти немцам.