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СМИ: тренер "Челси" Конте планирует покинуть клуб по окончании сезона

Спорт
1 октября, 9:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Конте неудовлетворен уровнем поддержки и доверия от руководства "Челси"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте

Главный тренер "Челси" Антонио Конте

© EPA-EFE/Rodrigo Jimenez

тТАСС, 1 октября. Итальянец Антонио Конте, возглавляющий английский футбольный клуб "Челси", планирует покинуть команду по окончании сезона, летом 2018 года. Об этом сообщает британская газета The Sunday Times со ссылкой на источники, близкие к тренеру.

Конте давно неудовлетворен уровнем поддержки и доверия от руководства "Челси". Итальянец недоволен тем, как прошла летняя трансферная кампания клуба и не согласен с решениями о переводе игроков академии в основной состав. Владелец "Челси" Роман Абрамович и директор клуба Марина Грановская недоступны для коммуникации с Конте. Отмечается, что эти факторы заставляют итальянца серьезно рассматривать возможность своей отставки.

Конте возглавил лондонцев летом 2016 года, подписав контракт на три года. "Челси" под руководством итальянца стал чемпионом Англии сезона-2016/17, а также дошел до финала Кубка страны, где уступил лондонскому "Арсеналу". В июле 2017 года итальянец подписал новый контракт с клубом на улучшенных финансовых условиях, но соглашение также осталось рассчитано до конца сезона-2018/19.

Ранее Конте в качестве тренера работал в "Ювентусе", с которым стал трехкратным чемпионом Италии и двукратным обладателем Кубка страны. Также в его карьере есть опыт работы со сборной Италии, команда под его руководством дошла до 1/4 финала чемпионата Европы 2016 года, где уступила в серии пенальти немцам.

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