"Барселона" объявила, что матч с "Лас-Пальмасом" пройдет без зрителей

ТАСС, 1 октября. Матч седьмого тура чемпионата Испании по футболу между "Барселоной" и "Лас-Пальмасом" состоится без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба "Барселоны".

Встреча должна пройти в воскресенье в 16:15 по местному времени (17:15 мск) на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.

Ранее "Барселона" обратилась в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEE) с просьбой перенести встречу из-за инцидентов, произошедших в ходе референдума о независимости Каталонии.