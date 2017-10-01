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"Барселона" объявила, что матч с "Лас-Пальмасом" пройдет без зрителей

Спорт
1 октября, 16:32 дата обновления: 1 октября, 17:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Изначально встреча должна была начаться в воскресенье в 17:15 мск на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне

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Болельщики "Барселоны"

Болельщики "Барселоны"

© EPA/Emilio Naranjo

ТАСС, 1 октября. Матч седьмого тура чемпионата Испании по футболу между "Барселоной" и "Лас-Пальмасом" состоится без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба "Барселоны".

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Встреча должна пройти в воскресенье в 16:15 по местному времени (17:15 мск) на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.

Ранее "Барселона" обратилась в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEE) с просьбой перенести встречу из-за инцидентов, произошедших в ходе референдума о независимости Каталонии.

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