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Живоглядов: "Уфа" играла в атаку в матче с ЦСКА, но не имела голевых моментов

Спорт
1 октября, 17:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

По мнению защитника уфимского клуба, у армейцев хорошо сыграл вратарь Игорь Акинфеев

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. "Уфа" хотела сыграть с ЦСКА в атакующий манере, но не смогла создать ни одного стопроцентного шанса. Об этом журналистам сказал защитник уфимцев Дмитрий Живоглядов.

ЦСКА и "Уфа" сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

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"Сейчас всем нужны очки, это видно по турнирной таблице - с 12-го по седьмое место разница всего в два-четыре очка. Мы понимали, что игра будет жесткая и нам нельзя проигрывать единоборства, нужно было играть, атаковать и прессинговать. Во втором тайме вышли расслабленными? Нет, все наоборот: нам тренер сказал, чтобы продолжали в том же духе, поэтому все нормально было", - поделился впечатлениями Живоглядов.

"Не сказал бы, что у нас были какие-то стопроцентные моменты. Если что-то и было, то Игорь Акинфеев (вратарь ЦСКА - прим. ТАСС) играл хорошо", - в то же время признал защитник.

На 89-й минуте судья Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота "Уфы", удар Бибраса Натхо отразил Александр Беленов. "Не знаю, было ли там нарушение, главное, что наш вратарь поймал, он молодец. Игра прошла, мы забыли про этот момент", - прокомментировал эпизод Живоглядов.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. "Уфа" идет на десятой строчке (14). В следующем туре армейцы 14 октября сыграют в гостях с "Краснодаром", "Уфа" 15 октября проведет домашний матч против столичного "Локомотива".

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