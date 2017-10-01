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Футболист ЦСКА Чалов: судья верно назначил пенальти в ворота "Уфы"

Спорт
1 октября, 17:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

В матче 12-го тура чемпионата России арбитр назначил одиннадцатиметровый, который не смог реализовать полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо

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Федор Чалов

Федор Чалов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Судья Сергей Лапочкин верно наказал "Уфу" пенальти в матче чемпионата России по футболу с ЦСКА. Такое мнение журналистам высказал нападающий армейцев Федор Чалов.

ЦСКА и "Уфа" сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Пенальти был назначен на 89-й минуте за фол Джемала Табидзе на Чалове, но удар Бибраса Натхо отразил Александр Беленов.

"Да, пенальти был. Саша Головин пробил по воротам, я бежал на добивание, мяч отскочил ко мне и я его принял. Получилось, что защитник оказался за спиной, я попытался поставить ему корпус, но он уже начал меня [хватать] руками и поставил подножку. В итоге, я не смог нормально пробить по воротам, и судья поставил пенальти", - прокомментировал эпизод Чалов.

Также Чалов прокомментировал свою низкую результативность. В текущем сезоне он принял участие в 18 играх армейцев и не отметился ни одним голом.

"Обидно, что уже две игры подряд не выигрываем без голов. Но ничего, думаю, где-то невезение, будет перерыв на сборную, после которого все будет нормально. Стараюсь на каждой тренировке и игре и выкладываюсь на сто процентов, и уверен, голы придут", - прокомментировал свою низкую результативность Чалов.

В прошлом сезоне форвард забил шесть голов в 19 встречах.

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ЦСКА и "Уфа" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

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