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Футболист ЦСКА Чалов уверен, что начнет забивать после паузы на матчи сборных

Спорт
1 октября, 18:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Игрок в текущем сезоне принял участие в 18 играх армейцев, в том числе в воскресной против "Уфы" (0:0), и не отметился ни одним голом

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Федор Чалов (слева)

Федор Чалов (слева)

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов уверен, что начнет забивать голы после паузы на игры сборных. Об этом он заявил журналистам.

Чалов в текущем сезоне принял участие в 18 играх армейцев, в том числе в воскресной против "Уфы" (0:0), и не отметился ни одним голом.

"Обидно, что уже две игры подряд не выигрываем без голов. Но ничего, думаю, где-то невезение, будет перерыв на сборную, после которого все будет нормально. Стараюсь на каждой тренировке и игре и выкладываюсь на сто процентов, и уверен, голы придут", - прокомментировал свою низкую результативность Чалов.

В прошлом сезоне форвард забил шесть голов в 19 встречах.

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