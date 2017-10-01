СМИ: вице-президент ФК "Барселона" подал в отставку перед матчем с "Лас-Пальмасом"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Карлес Виларруби подал в отставку с поста вице-президента футбольного клуба "Барселона" перед матчем седьмого тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом". Об этом сообщает газета AS.

Валарруби подал в отставку после того, как другие руководители каталонского клуба приняли решение о проведении матча без зрителей.

В воскресенье в Каталонии проходит референдум о независимости автономии от Испании. По меньшей мере, 337 человек пострадали в результате действий правоохранительных органов, которые пытаются не допустить проведения референдума. Днем "Барселона" обратилась в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEE) с просьбой перенести встречу из-за инцидентов, произошедших в ходе референдума о независимости Каталонии. В федерации отметили, что игра межу "Барселоной" и "Лас-Пальмасом" состоится в запланированное время, игра может быть перенесена или отменена только в том случае, если полиция решит, что проводить встречу небезопасно.

Позднее "Барселона" выпустила официальное заявление, в котором осудила события, "в ходе которых сегодня во многих частях Каталонии гражданам мешают использовать их демократическое право на волеизъявление".