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Сроки возвращения футболиста ЦСКА Вернблума прояснятся через несколько дней

Спорт
1 октября, 18:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Игрок получил глубокую рваную рану ноги в матче против "Уфы"

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Понтус Вернблум на носилках

Понтус Вернблум на носилках

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, получивший травму в матче с "Уфой", не будет тренироваться в ближайшие дни, а дальше все будет зависеть от его состояния. Об этом ТАСС сообщил врач армейцев Шагабутдин Керимов.

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Встреча чемпионата России ЦСКА - "Уфа" (0:0) прошла в воскресенье. Вернблум, как заявил после встречи главный тренер армейцев Виктор Гончаренко, получил глубокую рваную рану ноги. Швед покинул поле на носилках.

"Состояние у Понтуса удовлетворительное, чувствует он себя нормально. Он не будет тренироваться в ближайшие дни, а дальше будем смотреть по его состоянию", - прокомментировал ситуацию Керимов.

В воскресенье стало известно, что полузащитник армейцев Алан Дзагоев выбыл на срок до четырех недель из-за травмы ахиллова сухожилия, полученного в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с английским "Манчестер Юнайтед" в среду. "Ориентировочно он выбыл до 4 ноября, а дальше будем исходить из ситуации", - сказал Керимов.

Следующий матч ЦСКА проведет 14 октября - в рамках 13-го тура чемпионата армейцы сыграют на выезде с "Краснодаром".

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