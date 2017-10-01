Семин: футболист "Локомотива" Фарфан отправился в расположение сборной Перу с травмой

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Семин: футболист "Локомотива" Фарфан отправился в расположение сборной Перу с травмойСпорт 1 октября, 19:07
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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Джефферсон Фарфан отправился в расположение сборной Перу с повреждением икроножной мышцы. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.
32-летний Фарфан получил травму в матче группового этапа Лиги Европы с чешским "Фаставом" (3:0), который прошел в четверг. Ранее полузащитник был вызван в сборную Перу для участия в матчах отборочного раунда чемпионата мира 2018 года против команд Аргентины (6 октября) и Колумбии (11 октября).
"Фарфан получил повреждение икроножной мышцы в прошлом матче. Он нужен сборной Перу, но если там кудесники-врачи, которые поставят его к матчу с Аргентиной, то будет чудо. Я понимаю, что ему хочется выйти в этих играх за национальную команду, приехать на чемпионат мира в Россию. Поэтому я пошел ему навстречу и отпустил его, он улетел сразу после прошлого матча", - сказал Семин.
В текущем сезоне Фарфан провел за "Локомотив" девять матчей чемпионата России, одну игру за Суперкубок страны и две встречи в Лиге Европы. Также он сыграл один матч за сборную Перу в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2018 года против команды Боливии (2:1, 1 сентября).