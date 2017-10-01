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"Барселона" разгромила "Лас-Пальмас" в матче без зрителей

Спорт
1 октября, 19:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Встреча на "Камп Ноу" завершилась со счетом 3:0

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Футболисты "Барселоны"

Футболисты "Барселоны"

© EPA-EFE/Alejandro Garcia

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. "Барселона" разгромила "Лас- Пальмас" со счетом 3:0 в домашнем матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча проходила на стадионе "Камп Ноу" без зрителей.

Голы забили Серхио Бускетс (49-я минута) и Лионель Месси (71, 77).

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"Барселона" просит перенести матч чемпионата Испании из-за референдума в Каталонии

В воскресенье в Каталонии проходит референдум о независимости автономии от Испании. Мэр Барселоны Ада Колау сообщила, что 460 человек пострадали в результате действий правоохранительных органов, которые пытаются не допустить проведения референдума. Ранее "Барселона" обратилась в Королевскую испанскую футбольную федерацию с просьбой перенести встречу из-за инцидентов, произошедших в ходе референдума. В федерации отметили, что игра межу "Барселоной" и "Лас-Пальмасом" состоится в запланированное время, игра может быть перенесена или отменена только в том случае, если полиция решит, что проводить встречу небезопасно.

Позднее "Барселона" выпустила официальное заявление, в котором осудила события, "в ходе которых сегодня во многих частях Каталонии гражданам мешают использовать их демократическое право на волеизъявление". Клуб до последнего не хотел проводить матч и заблокировал входы на стадион для болельщиков. По словам президента команды Хосепа Бертомеу угроза потери шести очков заставила "Барселону" в итоге провести матч с "Лас-Пальмасом".

"Барселона" с 21 очком занимает первое место в чемпионате Испании, "Лас-Пальмас" - 17-й (6).

Следующий матч каталонского клуба в чемпионате Испании запланирован на 14 октября в гостях против мадридского "Атлетико". 16 октября Лас-Пальмас проведет домашнюю встречу с "Сельтой".

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