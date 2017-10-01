Женская сборная Сербии выиграла чемпионат Европы по волейболу

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Женская сборная Сербии по волейболу заняла первое место на чемпионате Европы по волейболу, который проходил в Грузии и Азербайджане.
В финале сербки победили сборную Нидерландов со счетом 3-1. В матче за третье место турчанки с таким же счетом обыграли азербайджанок.
Команда России выбыла на стадии четвертьфинала, проиграв турчанкам.
Сборная Сербии стала чемпионом Европы во второй раз. Впервые сербки выиграли европейское первенство в 2011 году.