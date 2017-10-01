Женская сборная Сербии выиграла чемпионат Европы по волейболу

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Женская сборная Сербии по волейболу заняла первое место на чемпионате Европы по волейболу, который проходил в Грузии и Азербайджане.

В финале сербки победили сборную Нидерландов со счетом 3-1. В матче за третье место турчанки с таким же счетом обыграли азербайджанок.

Команда России выбыла на стадии четвертьфинала, проиграв турчанкам.

Сборная Сербии стала чемпионом Европы во второй раз. Впервые сербки выиграли европейское первенство в 2011 году.