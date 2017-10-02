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Россиянка Веснина поднялась на 20-е место в рейтинге WTA

Спорт
2 октября, 7:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Шарапова осталась на 104-й строчке рейтинга

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Елена Веснина

Елена Веснина

©  EPA/JASON SZENES

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Россиянка Елена Веснина поднялась с 21-го на 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова опустилась на одну строчку и занимает девятую позицию в рейтинге. Ее опередила латвийка Елена Остапенко, впервые в карьере занявшая восьмое место.

Анастасия Павлюченкова опустилась с 19-й на 21-ю позицию, Екатерина Макарова поднялась с 35-й на 33-ю строчку. Мария Шарапова сохранила 104-ю позицию.

Рейтинг WTA от 2 октября:

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1 (1). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6245 очков,

2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 5645,

3 (3). Элина Свитолина (Украина) - 5640,

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) - 5605,

5 (5). Винус Уильямс (США) - 4652,

6 (6). Каролин Возняцки (Дания) - 4640,

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) - 4435,

8 (10). Елена Остапенко (Латвия) - 4130,

9 (8). Светлана Кузнецова (Россия) - 4115,

10 (9). Доминика Цибулкова (Словакия) - 3330,

20 (21). Елена Веснина (Россия) - 2190...

21 (19). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2190...

33 (35). Екатерина Макарова (Россия) - 1605...

34 (31). Дарья Касаткина (Россия) - 1595...

66 (64). Наталья Вихлянцева (Россия) - 896...

72 (69). Екатерина Александрова (Россия) - 830...

78 (86). Евгения Родина (Россия) - 752...

104 (104). Мария Шарапова (Россия) - 605.

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