Джеус: Президентские спортивные игры в будущем могут выйти на международный уровень

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МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Участниками Президентских спортивных игр в будущем могут стать делегации из зарубежных стран. Об этом в интервью ТАСС заявил директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус.
Президентские спортивные игры проводятся с 2011 года, традиционным местом проведения соревнований является ВДЦ "Орленок" (Краснодарский край).
"Я не исключаю возможности, что в будущем Игры станут международными, но тогда они не будут "президентскими", это уже будут "международные школьные игры". В них ребята из разных стран будут показывать свое мастерство в тех видах спорта, которыми занимаются на уроках физической культуры в школе", - отметил Джеус.
В 2017 году участниками всероссийского заключительного этапа соревнований стали 1600 школьников из 80 регионов в возрасте 12-13 лет. Соорганизаторами всероссийского этапа являются Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания и общероссийские спортивные федерации. Свою поддержку мероприятию также оказывает Общероссийская общественно-государственная детско- юношеская организация "Российское движение школьников".