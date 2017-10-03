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Джеус: Президентские спортивные игры в будущем могут выйти на международный уровень

Спорт
3 октября, 13:21 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В 2017 году участниками всероссийского заключительного этапа соревнований стали 1600 школьников из 80 регионов в возрасте 12-13 лет

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Директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус

Директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Участниками Президентских спортивных игр в будущем могут стать делегации из зарубежных стран. Об этом в интервью ТАСС заявил директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус.

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Президентские спортивные игры проводятся с 2011 года, традиционным местом проведения соревнований является ВДЦ "Орленок" (Краснодарский край).

"Я не исключаю возможности, что в будущем Игры станут международными, но тогда они не будут "президентскими", это уже будут "международные школьные игры". В них ребята из разных стран будут показывать свое мастерство в тех видах спорта, которыми занимаются на уроках физической культуры в школе", - отметил Джеус.

В 2017 году участниками всероссийского заключительного этапа соревнований стали 1600 школьников из 80 регионов в возрасте 12-13 лет. Соорганизаторами всероссийского этапа являются Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания и общероссийские спортивные федерации. Свою поддержку мероприятию также оказывает Общероссийская общественно-государственная детско- юношеская организация "Российское движение школьников".

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