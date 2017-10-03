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Джеус: Президентские игры могут помочь детям начать профессиональную карьеру спортсмена

Спорт
3 октября, 13:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Участие в соревнованиях приняли 1600 школьников из 80 субъектов РФ в возрасте 12-13 лет

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Директор Всероссийского детского центра "Орленок"

Директор Всероссийского детского центра "Орленок"

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Президентские игры помогают детям со всей страны проявить свои таланты и начать профессиональную карьеру в спорте. Об этом в интервью ТАСС заявил директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус.

С 9 по 26 сентября в ВДЦ "Орленок" в Краснодарском крае проходили VI Президентские спортивные игры. Участие приняли 1600 школьников из 80 субъектов РФ в возрасте 12-13 лет.

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"Игры являются очень ярким и показательным мероприятием по пропаганде и приобщению детей к здоровому образу жизни, популяризации массового спорта, - отметил Джеус. - Многие ребята впервые сталкиваются с серьезным тренировочным процессом и подготовкой к играм уже на уровне своего региона, для таких детей это особенно значимо и дорого. В течение всего учебного года ребята - члены сборной школы, превозмогая себя, шли к заветной цели - к участию в финале, учились и становились сильнее. Наверное, это одна из ключевых целей игр - приобщить ребенка к здоровому образу жизни и принятию ценностей спорта".

"К нам приезжают сборные команды регионов с детьми, которые уже занимаются спортом в специализированных организациях и секциях своего региона. Подобные соревнования - отличный шанс для каждого ребенка проявить себя и заявить о своих умениях и таланте на всю страну, ведь за процессом игр пристально наблюдают преподаватели команд, судьи, которые в свою очередь занимаются тренерской деятельностью в спортивных школах и клубах своих регионов. Есть большая вероятность того, что ребенок будет замечен профессионалами, будет рекомендован или приглашен в спортивные клубы, секции", - добавил он.

Президентские спортивные игры проводятся Министерством образования и науки и Министерством спорта РФ с 2011 года. Соорганизаторами всероссийского этапа выступает Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания и общероссийские спортивные федерации. Свою поддержку мероприятию также оказывает Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение школьников".

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