Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Якупов: "Нефтехимик" ищет хоккеиста в первые две тройки для усиления нападения

Спорт
3 октября, 13:31 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Нижнекамский клуб потерпел поражения в последних трех матчах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Нефтехимик" сейчас ищет нападающего в первые два звена и защитника для усиления игры команды. Об этом ТАСС рассказал директор нижнекамского клуба Раил Якупов.

Смотрите также

"Нефтехимик" был готов согласиться с условиями Ягра

"Металлург" в серии буллитов обыграл "Нефтехимик" в матче КХЛ

"Нефтехимик" в 16 матчах одержал девять побед и с 29 очками идет на четвертом месте в Западной конференции.

"Мы ищем игрока, необязательно с громким именем, но который сможет нас усилить. Нам нужен нападающий для первых двух звеньев, в топ-6, и защитник", - сказал Якупов.

Нижнекамский клуб потерпел поражения в последних трех матчах. В частности, "Нефтехимик" проиграл магнитогорскому "Металлургу" в овертайме со счетом 2:3 и "Барысу" - 0:3.

"Несколько лет назад мы мечтали очки взять в Магнитогорске. А вчера просто произошел несчастный случай - это спорт", - отметил он.

Следующий матч нижнекамцы проведут 4 октября с "Авангардом".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: РФ надеется, что Испании удастся преодолеть кризис с Каталонией
2
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
3
Академик РАН: Солнце спровоцировало возвращение в регионы холодных зим середины XX века
4
Источник: ОАЭ хотят купить у России более эскадрильи Су-35
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Жители 37 домов Москвы настояли на их включении в программу реновации
7
Песков: Навальный арестован за противозаконные призывы на несанкционированный митинг
Темы дня
Новости партнеров
Реклама