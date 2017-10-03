Якупов: "Нефтехимик" ищет хоккеиста в первые две тройки для усиления нападения

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МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Нефтехимик" сейчас ищет нападающего в первые два звена и защитника для усиления игры команды. Об этом ТАСС рассказал директор нижнекамского клуба Раил Якупов.
"Нефтехимик" в 16 матчах одержал девять побед и с 29 очками идет на четвертом месте в Западной конференции.
"Мы ищем игрока, необязательно с громким именем, но который сможет нас усилить. Нам нужен нападающий для первых двух звеньев, в топ-6, и защитник", - сказал Якупов.
Нижнекамский клуб потерпел поражения в последних трех матчах. В частности, "Нефтехимик" проиграл магнитогорскому "Металлургу" в овертайме со счетом 2:3 и "Барысу" - 0:3.
"Несколько лет назад мы мечтали очки взять в Магнитогорске. А вчера просто произошел несчастный случай - это спорт", - отметил он.
Следующий матч нижнекамцы проведут 4 октября с "Авангардом".