СМИ: США отказали двоим иранским тяжелоатлетам в визах для участия в ЧМ

ТАСС, 3 октября. Четверым членам иранской делегации, которые должны были отправиться в Анахайм на чемпионат мира по тяжелой атлетике, отказано в получении американских виз. Об этом сообщает портал Inside the Games.

Чемпионат мира пройдет с 28 ноября по 6 декабря.

Среди тех, кто получил отказ, два спортсмена, массажист и директор по связям с общественностью Федерации тяжелой атлетики Ирана.

В сентябре было объявлено, что граждане восьми стран, включая Иран, столкнутся с ограничениями на въезд в США. Новые правила, которые также затронут граждан Чада, Ливии, Северной Кореи, Сомали, Сирии, Венесуэлы и Йемена, вступят в силу 18 октября.

Ранее 18 российских гребцов имели проблемы с получением американских виз для участия в чемпионате мира в Сарасоте (штат Флорида), который проходил с 24 сентября по 1 октября, из-за приостановления выдачи неиммиграционных виз гражданам РФ посольством США. Получение виз возобновилось лишь 1 сентября, и российские гребцы успели пройти собеседование, получили разрешение на въезд в США и выступили на мировом первенстве.