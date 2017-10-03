СМИ: США отказали двоим иранским тяжелоатлетам в визах для участия в ЧМ

Агапитов: комиссия по этике IWF в докладе не учла изменения в российской тяжелой атлетикеСпорт 3 октября, 15:57
Взлет и падение американо-кубинских отношенийМеждународная панорама 3 октября, 15:45
Участники акции "Чистые берега" в Ненецком АО собрали 176 кубометров мусораОбщество 3 октября, 15:37
В Воронежской области увеличили штрафы за самовольное разрушение асфальтаНовости партнеров 3 октября, 15:30
Новак: спрос на нефть в мире в 2017 году растет быстрее, чем ожидалосьЭкономика и бизнес 3 октября, 15:30
Что известно о массовом убийстве в Лас-ВегасеМеждународная панорама 3 октября, 15:16
Почему подешевели акции "Мегафона"Экономика и бизнес 3 октября, 15:15
Отель "Астория" стал обладателем награды World Travel AwardsНовости партнеров 3 октября, 15:05
В начале ноября россиян ожидают три выходных дня подрядОбщество 3 октября, 15:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 3 октября. Четверым членам иранской делегации, которые должны были отправиться в Анахайм на чемпионат мира по тяжелой атлетике, отказано в получении американских виз. Об этом сообщает портал Inside the Games.
Чемпионат мира пройдет с 28 ноября по 6 декабря.
Среди тех, кто получил отказ, два спортсмена, массажист и директор по связям с общественностью Федерации тяжелой атлетики Ирана.
В сентябре было объявлено, что граждане восьми стран, включая Иран, столкнутся с ограничениями на въезд в США. Новые правила, которые также затронут граждан Чада, Ливии, Северной Кореи, Сомали, Сирии, Венесуэлы и Йемена, вступят в силу 18 октября.
Ранее 18 российских гребцов имели проблемы с получением американских виз для участия в чемпионате мира в Сарасоте (штат Флорида), который проходил с 24 сентября по 1 октября, из-за приостановления выдачи неиммиграционных виз гражданам РФ посольством США. Получение виз возобновилось лишь 1 сентября, и российские гребцы успели пройти собеседование, получили разрешение на въезд в США и выступили на мировом первенстве.