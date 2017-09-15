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Свирин: проблемы с визами США не помешают гребцам РФ, сборная нацелена на две медали ЧМ

Спорт
15 сентября, 17:49 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В пятницу завершился процесс получения американских виз российскими гребцами, который затянулся из-за приостановления с 23 августа выдачи неимиграционных виз гражданам РФ

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Алексей Свирин

Алексей Свирин

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Ситуация с затянувшимся процессом получения американских виз для участия в чемпионате мира не повлияет негативно на сборную России по академической гребле, команда рассчитывает завоевать две медали на турнире. Об этом ТАСС заявил глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

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В пятницу завершился процесс получения американских виз российскими гребцами, который затянулся из-за приостановления выдачи неимиграционных виз гражданам РФ с 23 августа на территории России. Выдача виз возобновилась 1 сентября только в Москве, но делегация сборной России смогла пройти собеседование только через две недели после указанного срока.

"Пока что на руки паспорта с визами мы не получили, мы ждем этого, в консульстве находится человек из федерации именно для этого. Последняя группа из 12 человек сегодня прошла собеседование, в понедельник с утра команда должна улететь на чемпионат мира. Хотел бы отметить усилия всех сторон, которые помогли нам в получении виз - Олимпийский комитет России, Министерство иностранных дел РФ, Министерство спорта РФ, попечительский совет нашей федерации и другие. Консолидированные усилия отмеченных организаций позволили нам попасть на собеседования в консульство, которое пошло нам навстречу", - сказал Свирин.

При отрицательном ответе консульства в Москве у ФГСР была возможность обратиться за данной услугой в посольства соседних стран. "Если бы не получили разрешение на прохождение собеседования в Москве, то часть команды у нас поехала проходить собеседование в Литве, а я с еще одной частью сборной с такой же целью был в Армении. Это, конечно, повлекло за собой определенные расходы на проезд, проживание и нахождение на территории другого государства, и если бы получали визы там, то расходы были бы огромными, чего, слава богу, не произошло. Мы будем стараться компенсировать эти расходы медалями и не будем делать никаких обращений по поводу возврата денежных средств в FISA (Международную федерацию гребного спорта - прим. ТАСС)", - отметил Свирин.

"Время, начиная с 21 августа, когда нам отказали в проведении собеседования, и до сегодняшней даты, было очень архисложным, ведь они находились под жесточайшим прессом, потому что люди работали ради выступления на финальных соревнованиях сезона. Мы не будем пенять на эту ситуацию и менять свои планы, все идет по графику. Ребята закончили подготовку, хоть и в нервных условиях, и готовы лететь на чемпионат мира. Думаю, мы будем рассчитывать на две медали любого достоинства, что после долгих лет отсутствия медалей будет хорошим результатом", - заключил собеседник агентства.

В состав сборной России на мировое первенство, которое пройдет в Сарасоте (штат Флорида) с 24 сентября по 2 октября, включены 38 российских спортсменов.

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