Мутко: болельщики "Спартака" раньше не были замечены в проявлениях расизма

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 октября. /ТАСС/. Болельщики московского футбольного клуба "Спартак" раньше не были замечены в проявлениях расизма. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело по поводу расистских оскорблений со стороны болельщиков хозяев матча юношеской Лиги чемпионов между российским "Спартаком" и английским "Ливерпулем".

"Сложно сказать, я матч не видел. Но там был делегат УЕФА, если он что-то зафиксировал, ну что же, тогда будут наказывать. Думаю, болельщики "Спартака", в клубе, в котором так много иностранцев, в принципе в этом замечены раньше не были", - отметил Мутко.

Мутко также подчеркнул, что в российском футболе большого расизма давно нет. "Все грамотные люди, скорее всего, это что-то неосознанное. Ну какой в России расизм? Мы же живем здесь и видим, что ничего такого нет", - сказал он.

"Ну а фанат что? Его просят не зажигать петарду, он зажигает и абсолютно уверен, что прав, говорит, что это элемент боления. Это сложная вещь", - добавил Мутко.

Дело по матчу юношеской Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Ливерпулем" будет рассмотрено контрольно-этическим дисциплинарным комитетом УЕФА 19 октября.

"Надо говорить с людьми"

По словам Мутко, важную роль в борьбе с расистскими проявлениями на футболе должны играть клубы. "С этим [проявлением расизма на футболе] возможно и нужно бороться, будем работать. Для начала с этим должен работать клуб, сейчас есть стадионы, нужно заводить свою аудиторию, работать с абонементами. Нужно делать, как во всем цивилизованном мире, как в той же Англии, вокруг клуба есть клуб болельщиков, ты знаешь, кто они, и договаривайся с ними", - сказал глава РФС.

Вице-премьер РФ отметил, что он не сторонник решения проблемы силовыми методами. "Второй путь - силовой, на который они [болельщики] обижаются, можно ужесточать требования, запрещать посещать встречи", - отметил Мутко. - Я как бы сдерживаю этот путь, считаю, что это наши, молодые ребята, россияне", - сказал он.

"Ребятам, которые занимаются молодежной политикой, всегда об этом говорю. Ну а куда они сегодня еще пойдут? На улицу? Сейчас они на футболе, надо говорить с людьми", - отметил Мутко.

"Но нужно четко разделять, где нарушение закона, люди должны нести ответственность. Будет так - будет все нормально", - добавил президент РФС.