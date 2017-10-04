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Маркин: проблема расизма на футболе в России актуальна не больше, чем в других странах

Спорт
4 октября, 12:51 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС считает, что проблема идет от глупости подростков, которые не понимают, что делают

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Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза Владимир Маркин

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза Владимир Маркин

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Проблема расизма на матчах в России не более актуальна, чем в других развитых с футбольной точки зрения странах. Об этом ТАСС заявил председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин.

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В среду Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об открытии дисциплинарного дела в отношении московского "Спартака" в связи с расистскими оскорблениями болельщиков на матче юношеской Лиги чемпионов между молодежными командами красно-белых и английского "Ливерпуля" (2:1). Игра состоялась в Москве 26 сентября.

"Трудно идентифицировать, кто конкретно это делал, нужно отдельное разбирательство на уровне правоохранительных органов. Но абсолютно неправильно говорить, что для России эта проблема актуальна, а для других стран - нет. Эта проблема существует для всех стран, она идет или от обычной глупости подростков, которые не понимают, что делают, или же это чистейшей воды провокации", - сказал Маркин, согласившись с тем, что расистских проявлений в российском футболе стало меньше, чем в предыдущие годы.

"Это проблема общая, а не только футбольных фанатов. Общество должно понимать опасность данного явления. Несомненно, правоохранительные органы не должны уходить от этой проблемы, не снимается ответственность и со спортивных федераций. РФС проводит соответствующую профилактику в среде болельщиков, общается с клубами", - отметил председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС.

В июне председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил ТАСС, что по итогам матчей российских лиг сезона-2016/17 не было открыто ни одного дисциплинарного дела, связанного с расистским поведением болельщиков.

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