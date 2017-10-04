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КДК РФС оштрафовал "Зенит" на 310 тысяч рублей по итогам матча 1/16 финала Кубка России

Спорт
4 октября, 17:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Также по итогам матча главный тренер "Зенита" Роберто Манчини оштрафован на три тысячи рублей за покидание пределов технической зоны

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Болельщики "Зенита"

Болельщики "Зенита"

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал санкт-петербургский "Зенит" на 100 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники, на 200 тысяч за бросание пиротехники на поле и на 10 тысяч рублей за скандирование нецензурной лексики во время матча 1/16 кубка России с петербургским "Динамо". Об этом журналистам сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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Встреча, завершившаяся победой "Динамо" в дополнительное время со счетом 3:2, прошла на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге 21 сентября.

"Зенит" оштрафован на 100 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники, на 200 тысяч за многократное бросание пиротехники на поле и на 10 тысяч за скандирование болельщиками нецензурной лексики. Также по итогам матча главный тренер "Зенита" Роберто Манчини оштрафован на три тысячи рублей за покидание пределов технической зоны", - сказал Григорьянц.

"Главный тренер грозненского "Ахмата" Олег Кононов оштрафован на 50 тысяч рублей по итогам матча 12-го тура с тульским "Арсеналом" за неявку на флеш-интервью. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оштрафован на 30 тысяч рублей за покидание технической зоны в матче 12-го тура с "Уфой". Главный тренер Роберто Манчини по итогам матча с "Анжи" оштрафован на 20 тысяч за покидание технической зоны", - добавил Григорьянц.

Заседание КДК РФС прошло в среду в Доме футбола в Москве.

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