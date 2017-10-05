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Названы 32 города, которые примут матчи ЧМ-2026 при победе заявки США, Мексики и Канады

Спорт
5 октября, 0:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

25 городов расположены в США, четыре - в Канаде, три - в Мексике

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Глава Федерации футбола США Сунила Гулати

Глава Федерации футбола США Сунила Гулати

© EPA/PETER FOLEY

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Заявочный комитет США, Мексики и Канады определил список из 32 городов, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2026 года по футболу в случае победы данной заявки. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее объединенный заявочный комитет составил расширенный список из 44 городов, которые могут принять матчи мирового первенства, затем 41 город заявил о готовности, а после этого список был сокращен до 32.

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25 городов расположены в США - Атланта, Балтимор, Бостон, Шарлотт, Цинциннати, Чикаго, Даллас, Денвер, Детройт, Хьюстон, Канзас Сити, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Майами, Миннеаполис, Нэшвилл, Нью-Йорк, Орландо, Филадельфия, Финикс, Солт-Лейк-Сити, Сан-Франциско, Сиэтл, Тампа и Вашингтон. Четыре - в Канаде - Эдмонтон, Монреаль, Торонто и Ванкувер, три - в Мексике - Гвадалахара, Мехико и Монтеррей. В марте 2018 года официальная заявка будет отправлена в Международную федерацию футбола (ФИФА).

Всего на чемпионате мира 2026 года будет сыграно 80 матчей - 48 встреч на групповом этапе и 32 - в плей-офф. Согласно проекту, 60 матчей должны пройти на территории США, а Канада и Мексика примут по 10 встреч. Глава Федерации футбола США отметил, что правительство США оказывает полную поддержку этому проекту.

В последний раз чемпионат мира проходил в Северной Америке в 1994 году, тогда турнир принимали США. В Мексике соревнования проходили дважды - в 1970-м и 1986-м, Канада ни разу не принимала мировое первенство.

Чемпионат мира по футболу 2026 года станет первым турниром, в котором примут участие 48 сборных, согласно решению совета Международной федерации футбола от 10 января. На проведение турнира также претендует Марокко. Решение о месте проведения ЧМ-2026 может быть принято в июне 2018 года на конгрессе ФИФА в Москве. Если представленные претендентами программы не удовлетворят конгресс, то откроется второй тур выборов, и решение будет перенесено на 2020 год.

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