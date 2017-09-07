Матчи ЧМ-2026 по футболу готов принять 41 город в Северной Америке

ТАСС, 7 сентября. Матчи чемпионата мира по футболу 2026 года готов принять 41 город Канады, Мексики и США, если эти страны будут выбраны в качестве места проведения турнира. Об этом сообщает ESPN.

Ранее объединенный заявочный комитет составил расширенный список из 44 городов, которые могут принять матчи мирового первенства, в итоге 41 город заявил о готовности. 32 города расположены в США, шесть - в Канаде, три - в Мексике. В сентябре комитет выберет 25 стадионов в 12 городах. В марте 2018 года официальная заявка будет отправлена в Международную федерацию футбола (ФИФА).

Всего на чемпионате мира 2026 года будет сыграно 80 матчей - 48 встреч на групповом этапе и 32 - в плей-офф. Согласно проекту, 60 матчей должны пройти на территории США, а Канада и Мексика примут по 10 встреч. Глава Федерации футбола США отметил, что правительство США оказывает полную поддержку этому проекту.

В последний раз чемпионат мира проходил в Северной Америке в 1994 году, тогда турнир принимали США. В Мексике соревнования проходили дважды - в 1970 и 1986 годах, Канада ни разу не принимала мировое первенство.

Чемпионат мира по футболу 2026 года станет первым турниром, в котором примут участие 48 сборных, согласно решению совета Международной федерации футбола от 10 января. На проведение турнира также претендует Марокко. Решение о месте проведения ЧМ-2026 может быть принято в июне 2018 года на конгрессе ФИФА в Москве. Если представленные претендентами программы не удовлетворят конгресс, то откроется второй тур выборов, и решение будет перенесено на 2020 год.